Varejo pode vender mais de 1,4 bilhão de smartphones em 2022

Tudo indica que o segmento de smartphones continuará em alta em 2022. Pelo menos é o que apontam as estimativas do portal de cupons de descontos Cuponation. Segundo a multinacional alemã, a média de compras para o setor este ano será de 1.430 bilhões de aparelhos, um crescimento de 3,62% frente a média de vendas registrada em 2021.

No ano passado, mesmo com os impactos da pandemia no bolso dos consumidores, a empresa revela que foram vendidos em média 1.380 bilhões de smartphones no varejo.

Vale lembrar que ainda em 2009, ano em que a especialista em dados de mercado Statista começou a monitorar o volume de celulares vendidos, esse número anual era bem mais modesto: 173 milhões.

Entretanto, considerando que, segundo a Strategy Analytics, mais da metade da população mundial já possui pelo menos um celular em casa, as estimativas para crescimento do setor fazem todo o sentido, já que cada vez mais pessoas adotam os smartphones como dispositivo principal para acessar a internet, dispensando outros gadgets como os notebooks, por exemplo.

No Brasil, mesmo com a economia em baixa, a expectativa também é grande para o setor. Em 2021, o país ficou entre os cinco com maior número de smartphones ativos, segundo um levantamento da consultoria Newzoo. O número de horas que os brasileiros consomem conteúdo pelo smartphone também subiu 6% no ano passado, segundo a pesquisa.

Via: Forbes