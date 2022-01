Variante Gama, identificada em Manaus, some do Brasil

Responsável pelo colapso hospitalar sem precedentes no Amazonas em 2021 e pela lotação de UTIs de todo o Brasil, a variante Gama está se extinguindo no país.

Segundo dados da Rede Genômica, da Fiocruz, a última vez que a cepa apareceu no Amazonas foi em 16 de novembro de 2021. Seus registros mais recentes foram três casos sequenciados no início do mês de dezembro, em São Paulo.

Também conhecida como P.1, a cepa foi responsável pela maior parte das contaminações da segunda onda no país, ocorrida entre janeiro e maio de 2021. A variante tirou a vida de mais de 280 mil brasileiros.

Um ano depois, ela raramente aparece nas amostras genômicas. Hoje, os sequenciamentos são dominados pelas variantes Delta e Ômicron.

Segundo o virologista da Fiocruz Amazônia, Felipe Naveca, que descobriu a variante, o processo de extinção da Gama é natural.

– Durante esse processo evolutivo é comum que uma linhagem viral substitua outra, seja porque a nova é mais transmissível, seja porque consegue, de alguma forma, ser mais resistente à neutralização pelos anticorpos prévios – disse ele, em entrevista ao portal Uol.

Fonte: Pleno News