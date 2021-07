Variante Lambda avança pela América do Sul e alerta o Brasil

A proliferação de casos da variante Lambda (C.37) pela América do Sul atraiu a atenção da Organização Mundial da Saúde (OMS). Ainda não há estudos que comprovem a maior transmissibilidade dessa cepa do novo coronavírus, mas o aumento de casos e a baixa taxa de vacinação em áreas do continente onde essa mutação foi identificada preocupam autoridades de Saúde.

No Brasil, três casos e uma morte já estão relacionados à cepa C.37.

No Peru, onde foi detectada pela 1ª vez em dezembro, a variante já representa 81% dos casos da doença. Argentina e Chile também veem alta de contaminações por esta cepa. Classificada em junho como variante de interesse (VOI, na sigla em inglês) pela OMS, a Lambda já foi rastreada em 29 países. Entre as 20 nações latino-americanas, sete registraram a cepa.

Na Argentina, ela foi responsável por 37% dos casos detectados de Covid-19, de fevereiro a abril. No Chile, representa 32% das ocorrências listadas nos últimos 60 dias. Os países da região, porém, não têm estrutura robusta de vigilância genômica.

– A América Latina sequencia muito pouco. O Brasil é o país que mais sequencia na região e é pouco comparado a países como Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido – afirma Rodrigo Stabeli, diretor da Fiocruz em São Paulo.

– A vigilância genômica é de extrema importância para entendermos o comportamento de infecção das variantes e fazer medidas de contenção – ressalta.

Em números absolutos de casos, o Chile é líder mundial de notificações da Lambda. Segundo o Gisaid, banco online global de sequenciamentos com dados, são 840 registros. Na sequência, vêm Estados Unidos (621) e Peru (242).

O Brasil registrou até agora dois casos de infecção pela Lambda em São Paulo e um terceiro, que resultou em óbito, no Rio Grande do Sul. O número, porém, pode ser maior.

– Não acredito que tenhamos só três casos – diz o infectologista Alexandre Zavascki, do Hospital das Clínicas de Porto Alegre.

– Não estou dizendo que se expandiu, mas quando, quase casualmente, detectamos a C.37, é possível, considerando que nas nossas fronteiras há grande entrada de pessoas vindo dessas regiões, que já tenhamos em algum grau mais casos [do] que esses já reportados – completou Zavascki.

Segundo o governo do Rio Grande do Sul, a infecção em território gaúcho foi importada da Argentina.

O pesquisador afirma ainda que a Gama – cepa predominante no território nacional (P.1), originalmente identificada em Manaus – pode ser um impeditivo para o avanço da Lambda.

– Isso só saberemos monitorando – diz Zavascki.

Stabeli explica que a rápida dispersão da cepa por esses países ainda não confirma a hipótese de maior transmissibilidade.

– Isso não significa que ela [a C.37] é mais agressiva ou mais letal – afirma Stabeli, que também é professor de Medicina da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e consultor da OMS para genômica.

Fonte: *AE