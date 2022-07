Vários bairros de Belém ficarão sem água encanada na noite de hoje

A Companhia de Saneamento do Pará – Cosanpa informou, na tarde desta quinta-feira, 28, a necessidade de um serviço de manutenção emergencial no Complexo Bolonha. Será necessário interromper o fornecimento de água no período de 22h de hoje às 5h de amanhã, sexta-feira, 29.

Serão afestados os bairros de Batista Campos, Jurunas, Guamá, Cremação, Condor, Marco Souza, Curió-Utinga, São Brás, Fátima, Canudos, Pedreira, Terra Firme, Telégrafo, Barreiro, Sacramenta, Val-de-Cans e Marambaia, em Belém; Coqueiro, Atalaia, Guanabara, Cidade Nova e Guajará, em Ananindeua.

A operadora não informou o que aconteceu para exigir esse serviço na noite de hoje.