Vasco, Bahia e Cruzeiro estreiam na abertura da Série B do Brasileiro

Dos 20 clubes no torneio, seis já foram campeões da Série A

A noite é de abertura da edição de 2022 da Série B do Campeonato Brasileiro, com jogos de quatro clubes que já foram campeões da Série A: Vasco (quatro vezes), Bahia (duas) e Cruzeiro (quatro).e Guarani (uma). A partir das 19h (horário de Brasília) desta sexta (8), o Cruzmaltino recebe o Vila Nova, no Rio de Janeiro, e o Brusque encara o Guarani, em Florianópolis. Fechando a noite, a partir das 21h30, o Tricolor baiano mede forças com a Raposa, em Salvador.

A disputa da segunda divisão, com 20 clubes ao todo, promete ser um dos mais acirradas dos últimos anos. No sábado (9), o bicampeão brasileiro Grêmio entra em campo contra a Ponte Preta, às 16h30, em Campinas (SP), e o Sport – que faturou o título da Série A em 1987 – faz o clássico nordestino da rodada, contra o Sampaio Correa, em Recife, a partir das 18h30. O Guarani, que levantou a taça em

Chegar ao final do campeonato entre os primeiros quatro colocados (G4) garante o retorno dos clubes à elite do futebol nacional no ano que vem. Já quem terminar na zona de rebaixamento (Z4), cairá para a Série C do Brasileiro em 2023.

Confira abaixo os jogos da primeira rodada da Série B e a tabela de classificação.

Por Agência Brasil – Rio de Janeiro