Vasco confirma contratação de atacante Daniel Amorim

O Vasco anunciou, na noite desta segunda-feira, a contratação de um reforço para o ataque. Trata-se de Daniel Amorim, de 31 anos, que estava no Tombense.

Daniel Amorim foi um dos principais destaques do Campeonato Mineiro, com cinco gols em seis jogos, e anotou ainda um tento na Copa do Brasil, justamente contra o Vasco. O Tombense acabou eliminado na semifinal do Estadual para o Atlético Mineiro e caiu na Copa do Brasil para o Cruz-Maltino.

O novo reforço vascaíno fez boa parte da carreira em Tombos, mas conseguiu destaque também no Avaí em 2019, com 14 gols em 28 jogos. Na última temporada, porém, Daniel Amorim conseguiu apenas dois gols em 17 jogos em atuações divididas por Avaí e CRB.

