Vasco da Gama conquistou o título de Sênior no Caixaparah

O time de futebol do Vasco da Gama, categoria Sênior, se sagrou campeão do Campeonato do Caixaparah após vencer a decisão nas cobranças das penalidades a equipe do Manchester pelo placar de 5 a 4. O jogo no tempo normal registou o empate de 1 a 1.

Os torcedores da equipe finalista prestigiaram a partida, sobretudo, os familiares que incentivaram seus atletas preferidos em busca da vitória. Os goleiros foram destaques da partida, pois realizaram defesas magníficas que provocaram a decisão para os pênaltis. Os jogadores campeões foram Márcio, Jorginho Maia, Sodré, Sérgio, Airton, Cléo, Bega, Monteiro, Leno Alves, Altair, Jair, Samico, Odilio, Ednelson, Júlio e Rodolfo e Francisco.

A comissão técnica teve o comando do abnegado jogador Samico, que recebeu elogios pelo sistema tático plantado ao time que levou a conquista do título. Coube ao presidente do Caixaparah, Alberto Henrique, comandar a premiação aos campeões com apoio do Coordenador dos Esportes, Euclides Castro. Por sinal, Alberto Henrique parabenizou todos campeões e comissão técnica pela conquista do campeonato e declarou que no próximo ano haverá surpresa no regulamento da competição.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar