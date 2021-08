Vasco não joga bem, mas vence Vila Nova e sobe ao G4

Não foi das melhores atuações do Vasco, mas com um gol inusitado de Léo Jabá, o Cruz-Maltino venceu o Vila Nova por 1 a 0, em São Januário. O jogo foi válido pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A vitória fez o Vasco entrar no G4 da segunda divisão. O clube carioca ocupa a quarta posição, com 28 pontos, empatado com o CRB, que ainda entra em campo na rodada. Já o Vila Nova briga na parte de baixo da tabela e ficou em 14º, com 18 pontos conquistados.

Vasco vai mal, mas sai na frente

A primeira metade do primeiro tempo pode ser resumida pela dificuldade encontrada pelo Vasco para invadir a área do Vila Nova. Sem Cano, o clube carioca ainda mostrou menor poderio ofensivo no jogo truncado. Foi o time goiano que conseguiu uma grande chance de abrir o placar, quando no contra-ataque, Henan recebeu na esquerda, bateu forte e Vanderlei fez grande defesa. Renan Moura poderia ter aproveitado o rebote, mas furou.

O Vasco continuou parando na muralha do Vila Nova, que em boa partida cedeu poucos espaços. Quando conseguiu a oportunidade de finalizar, o Cruz-maltino acertou os adversários. Zeca e Marquinhos Gabriel carimbaram a defesa. Já o Vila-Nova continuou perigoso no contra-ataque. Alesson recebeu com liberdade na área, bateu forte e mandou a esquerda do gol defendido por Vanderlei.

O primeiro tempo seguia com pouca emoção, mas o Vasco conseguiu abrir o placar já nos acréscimos. Após receber passe de Juninho, Léo Jabá tentou cruzar, mas a bola desviou no defensor do Vila Nova e morreu dentro do gol.

Vitória suada

Na frente do placar, o Vasco até atacava, mas já não chegava na frente com o mesmo ímpeto, com o receio do contra-ataque. O Vila Nova mostrou dificuldades técnicas e também pouco criou. Com isso, metade do segundo tempo passou e pouco aconteceu. O empate só ficou próximo através da bola parada. Após cobrança de escanteio, Vanderlei saiu mal do gol, mas Rafael Donato não aproveitou e cabeceou para fora.

A partida teve sua dinâmica modificado. O Vasco que passou a se defender, jogar mais fechado e tentar garantir os três pontos. O Vila Nova até conseguiu algumas poucas boas jogadas, mas nada de muirto perigoso. Pelo lado carioca, Léo Jabá quase fez mais um. Ele recebeu bom passe de Figueiredo, mas de frente para o gol, não bateu tão bem e mandou à esquerda.

Mas o Vasco não conseguiu a vitória sem sofrer. As melhores chances do Vila Nova aconteceram nos minutos finais. Após novo escanteio, de novo Rafael Donato ganhou no alto, buscou o cantinho e por pouco não empatou. Aos 47, Clayton recebeu na entrada da área, bateu forte e mandou muito perto. Três pontos suados para o Cruz-Maltino.

