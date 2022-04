Vasco recebe Ponte Preta em busca da primeira vitória na Série B

Vasco e Ponte Preta fecham nesta noite a quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda sem vencer nesta edição, o Cruzmaltino soma três pontos, um a menos que o time de Campinas (SP) que empatou dois jogos e venceu o último contra o CRB. O duelo em São Januário, com início às 21h30 (horário de Brasília).

O time carioca, comandado pelo técnico Zé Ricardo, entra em campo pressionado após 11 jogos sem vencer, três deles na Série B – 1 a 1 na estreia em casa contra o Vila Nova; 1 a 1 contra o CRB em Maceió e, por último, 0 a 0 com a Chapecoense também fora de casa.

Anderson Conceição, zagueiro do Cruzmaltino, enxerga o jogo desta noite como um divisor de águas.

“Infelizmente começamos como não queríamos, claro que tem pressão do Vasco, camisa gigante. O que temos que fazer é suportar unidos, Série B não é campeonato de três rodadas, é de 38. Tem que estar preparado para passar por todas as fases. Claro que quero ganhar as 38 rodadas, mas é impossível. O que tem que fazer nesse momento é ter tranquilidade, nos unir mais”, defendeu o jogador durante coletiva.

Já a Ponte Preta vem embalada pelo primeiro triunfo na Série B, obtido no sábado (23), dentro de casa: 1 a 0 sobre o CRB. O técnico Hélio dos Anjos poderá contar esta noite com o retorno do volante Moisés Ribeiro, que cumpriu suspensão no jogo anterior. No entanto, terá de driblar os desfalques do volante Wesley (em recuperação de um desconforto muscular) e do zagueiro Léo Santos (ainda em reabilitação de dores no joelho).

Quem está motivado a garantir mais três pontos para a Macaca é Amaral, volante de 18 anos, revelação da base.

“É um jogo difícil, sabemos que Vasco é uma equipe forte, grande no cenário brasileiro, mas conquistamos uma vitória que nos deu confiança e estamos trabalhando forte para buscar mais três pontos”, disse o jovem atleta.

Edição: Cláudia Soares Rodrigues

Fonte: Agência Brasil