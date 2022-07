Daqui a pouco o Vasco e CRB se enfrentam pela 21ª rodada da Série B do Brasileirão, em São Januário, no Rio de Janeiro, a partir das 19h, e terá a cobertura ao vivo pelo canal do YouTube de A Província do Pará.

As equipes já se enfrentaram no primeiro turno, em Maceió, e empataram com 1 a 1. O Vasco tem uma vitória nos últimos seis jogos, e caiu de oito pontos para cinco. Atualmente é o terceiro colocado da tabela com 35 pontos.

Já o seu adversário CRB vem se saindo muito bem na competição, pois não perde a nove rodadas. Seguindo está sequência, empatou cinco jogos e venceu no Brasileiro. Atualmente é o 8ª colocado com 28 pontos.

Foto: Divulgação