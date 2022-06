Vasco x Cruzeiro |Brasileirão Série B | 12.06.22

Nesta tarde de domingo (12) o Vasco e o Cruzeiro entram em campo as 16h no Maracanã, para disputar a 12º rodada do Brasileiro Série B.

O Vasco está na terceira colocação na tebela, com um total de 21 pontos. A equipe desfruta de uma boa fase na competição, principalmente após ter vencido o Náutico fora de casa por 3 a 2.

O seu adversário Cruzeiro é o líder da competição com 28 pontos, foram oito vitorias seguidas adquiridas até agora.

A partida de logo mais contará com a cobertura ao vivo pelo canal da A Província do Pará.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira