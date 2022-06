Vasco X Grêmio | Campeonato Brasileiro 2022 | 02.06.2022

Vasco e Grêmio entram em campo na noite desta quinta-feira (2), em São Januário, as 20h, pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os cariocas estão bem posicionados, pois ocupam a segunda posição, enquanto os gaúchos não vencem faz quatro jogos.

O técnico Zé Ricardo do Vasco da Gama deverá fazer alterações na equipe. Getúlio e figueiredo tiveram um bom desempenho no confronto contra o Busque e podem entrar novamente na equipe titular.

Já a equipe do Grêmio, não contara com a presença do Villasanti que foi convocado para o amistoso contra o japão e Coreia do sul, já o Jaminton Campaz encara o Arábia Saudita no próximo domingo.

A partida de logo mais terá a cobertura ao vivo no canal da A Província do Pará.

Assista ao vivo em:

YouTube.com/aprovinciadopara

YouTube.com/radiosupermarajoara

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira