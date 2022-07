Na noite desta terça-feira (19) o Vasco e Ituano se enfrentam pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2022. A partida vai acontecer no Estádio São Januário, no Rio de janeiro, ás 21h30, e contará com a cobertura ao vivo pelo canal no Youtube de A Província do Pará.

O duelo é inédito entre ambas equipes, o Vasco cobiça aumentar a vantagem na tabela, atualmente a equipe é o vice-líder com 34 pontos, o objetivo desta noite é vencer seu adversário para aumentar as vantagens na competição.

Já o Ituano não está conseguindo se sair bem na competição, atualmente a equipe está 15° lugar com os mesmos 19 pontos do CSA, primeira equipe dentro da zona do rebaixamento.

A partida de logo mais contará com a cobertura ao vivo pelo canal da A Província do Pará.

Foto: Divulgação