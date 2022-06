Nesta sexta-feira (24) de São João, o Vasco recebe o Operário-PR, em São Januário, as 19h, a partida é válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a noite promete casa cheia, pois os 22 mil ingressos disponibilizados foram vendidos rapidamente em 24 horas. O jogo terá a cobertura no canal de A Província do Pará.

Atualmente o Vasco tem conquistado espaço na série B, pois o time entrou para o G-4 e estará na segunda colocação, com 27 pontos, quatro a menos do que o líder da competição, o Cruzeiro.

Já o seu adversário, o Operário-PR, é o nono colocado, com 16 pontos. O time paranaense vai tentar reagir na partida de logo mais, pois o time não vem se saindo muito bem, já que nos últimos 5 jogos conquistou apenas uma única vitória.

A partida de logo mais contará com a cobertura ao vivo pelo canal da A Província do Pará.

Foto: Divulgação