Vazamento de amônia causa evacuação de prédio em Santarém

Um vazamento de amônia foi registrado na madrugada desta sexta-feira (5), em um frigorífico localizado na avenida Tapajós, no bairro Aldeia, em Santarém, no oeste do Pará.

O incidente causou susto na vizinhança que sentiu um forte cheiro da substância química. Assustados, os moradores trancaram portas e janelas e se isolaram em casa. Um prédio residencial foi evacuado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e uma viatura chegou rapidamente ao local. Porém, segundo relato de moradores, os bombeiros demoraram em conter o vazamento do gás.



Imagens feitas por moradores mostram o início do vazamento. Um morador informou ao Portal OESTADONET, que ouviu uma explosão, seguida do cheiro forte da amônia.

O vazamento ocorreu na empresa Pescanorte Frigorífico Ltda., que atua no ramo atacadista de pescados e frutos do mar.

Não houve registro de funcionários ou moradores por intoxicação.

Conforme a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), “os efeitos adversos à saúde humana: O Amoníaco, devido à liberação de Amônia, pode ser sufocante e de extrema irritação aos olhos, garganta e trato respiratório. Dependendo do tempo e nível de exposição, podem ocorrer efeitos que vão de suaves irritações às severas lesões no corpo, devido a sua ação cáustica alcalina. Exposições às altas concentrações – a partir de 2500ppm por um período de 30 min., podem ser fatal. O contato do Amoníaco pode causar severas queimaduras nos olhos e pele. Extensas queimaduras podem levar à morte. Principais partes atingidas: Olhos, pele e sistema respiratório”.

