Vazamento de gás causa explosão e casal fica ferido em Parauapebas

Na manhã da última segunda-feira (14), uma explosão de gás deixou duas pessoas, identificadas como Talita Aline da Silva e Raimundo Nonato Jansen, feridas no bairro Cidade Jardim, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Após o acidente, o casal foi encaminhado ao Hospital Municipal da cidade.

No momento do acidente, o casal estava dormindo. Segundo relato dos moradores, o barulho da explosão foi tão alto que assustou os demais vizinhos do condomínio.

Equipes da Ronda Ostensiva Municipal e Patrulhamento Ordinário e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ajudaram a socorrer as vítimas. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para conter uma parte das chamas.

Com a explosão, a residência do casal ficou destruída e grande parte dos móveis foram consumidos pelo fogo.

Fonte: Portal Debate, com G1 Pará