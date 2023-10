Vazão das Cataratas do Iguaçu provoca inundações no Paraguai

As Cataratas do Iguaçu tiveram vazão aumentada em mais de 16 vezes em razão das chuvas no Paraná, causando como consequência inundações no Paraguai. Até o momento, o fenômeno já afetou ao menos 120 famílias, e é considerada a segunda maior vazão da história da região desde 1997, quando o monitoramento automático foi iniciado.

Segundo informações da Assessoria de Responsabilidade Social, essas famílias foram deslocadas para zonas mais seguras. A previsão é de que as chuvas permaneçam durante toda a semana, o que deve estender o período em que as pessoas precisarão ficar longe de suas residências.

– Se esse cenário for confirmado, a Comissão Especial de Cheias (CEC) da Itaipu Binacional pede que as famílias atingidas pelas inundações, especialmente as do bairro paraguaio San Rafael, em Ciudad del Este, não voltem para casa até a situação se normalizar – assinalou a Usina Hidrelétrica Binacional de Itaipu, segundo informações do portal G1.

Como medida para atenuar a situação, a Usina está retendo parte da água que chega ao reservatório.

De acordo com a Companhia Paranaense de Energia (Copel), no momento, a queda da água está em um fluxo superior aos 24 milhões de litros de água por segundo. A quantidade considerada normal é de 1,5 milhão de litros d’água por segundo.

A passarela próxima as quedas do lado brasileiro está fechada a visitação, enquanto os outros circuitos estão abertos. No lado argentino, o parque está fechado, e uma das passarelas chegou a ser arrastada pela força da correnteza.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução / Print de vídeo / G1