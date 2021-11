Veículo com ocorrência de furto em Brejolândia, na BA, é recuperado pela PM em Itaituba

Uma caminhonete com ocorrência de furto ou roubo na cidade de Brejolândia (BA) foi recuperado pela Polícia Militar no munícipio de Itaituba (PA), na manhã do último domingo (07), por volta das 10h.

O veículo foi localizado às proximidades de uma rotatória. Durante consulta no sistema, o chassi resultou em um número diferente do encontrado in loco. Posteriormente, o chassi e a placa verdadeira foram identificados.

Diante disso, a guarnição, com base nos serviços do DENATRAN, detectou ocorrência de furto ou roubo na cidade supracitada.

À vista da situação, o veículo foi encaminhado à 19ª Seccional de Polícia Civil de Itaituba, para procedimentos cabíveis.

Fonte: Plantão 24horas News.