Veículos com finais de placa 74 a 94 podem ter descontos no IPVA até dia 3 de abril 

Até o dia 03 de abril, é possível pagar o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), com desconto para motoristas que não têm multas de trânsito. Os proprietários de veículos com final de placas de 74 a 94, sem infrações nos dois últimos anos, pagam 15% a menos sobre o valor do IPVA. O desconto é de 10% para quem não recebeu multas no ano passado e 5% nas demais situações.

São três opções de pagamento do IPVA: antecipação em parcela única, com desconto; parcelamento em até três vezes antes do vencimento, sem desconto, ou pagamento integral junto com o licenciamento, sem desconto.

Para antecipar o pagamento do IPVA em três parcelas, deve-se observar a data no calendário anual, disponível no site da Sefa.

Do total de IPVA arrecadado, 50% ficam para o Estado e 50% são destinados ao município onde o veículo é licenciado.

Recolhimento Para pagar o IPVA, é necessário emita o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) no Portal de Serviços da Sefa.

O pagamento pode ser realizado na rede bancária autorizada junto à Sefa: Banpará, Banco da Amazônia, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander e Caixa Econômica Federal, além das casas lotéricas. O DAE não pode ser recolhido em pix, cartão de crédito ou débito.

Para dúvidas, basta telefonar para o call center da Sefa, no número 0800.725.5533. A ligação é gratuita e atende das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. O atendimento também é realizado pelo email atendimento@sefa.pa.gov.br ou pelo chat no site www.sefa.pa.gov.br.

