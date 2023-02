Veículos

As consagradas marcas de veiculos premium BMW, Mini, BMW Motorrad, Jaguar e Land Rover, não dão mesmo muita sorte com os seus revendedores autorizados em Belém. Com o grupo Raviera Motors, o seu pós-vendas era triste, com um diretor que dava coice até no evento e tinha ojeriça da mídia. Com a mudança para o grupo Via Rio, a coisa piorou de vez ali. Tudo continua como dantes no quartel de abrantes, com a mesma equipe e a mesma postura, com as vendas bem devagar e o triste marketing do zero a zero, que se quer disse a frase “eu cheguei!”