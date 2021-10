Veja a estimativa de lucro da Netflix com o sucesso de Round 6

Um balanço divulgado pela Netflix mostra que Round 6, a série mais assistida da história na plataforma de streaming, poderá gerar valor de impacto de US$ 900 milhões para a empresa. A métrica leva em conta as novas assinaturas e as próximas visualizações da série por novos clientes.

O valor astronômico surpreende porque a produção coreana custou US$ 21,4 milhões, cerca de US$ 2,4 milhões por episódio. Os dados divulgados na última terça-feira (19/10), mostram que a Netflix ganhou 4,4 milhões de usuários desde julho. Além disso, a receita total chegou no valor de US$ 7,5 bilhões, com lucro de US$ 1,4 bilhão, o segundo maior no período entre 2019 e 2021.

Na América Latina, entretanto, a Netflix contou com um baixo crescimento de novos assinantes. Com 330 mil usuários a mais no terceiro trimestre de 2021, a plataforma teve o menor crescimento na região em um ano. A receita média, entretanto, cresceu 8% no mesmo período.

