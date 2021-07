Veja antes e depois do ‘Diabão’, tatuador que quer parecer com demônio

Chamado de “Diabão”, Michel Faro Prado realizou diversos procedimentos para mudar sua aparência e parecer com um demônio. O tatuador já colocou chifres, presas na boca e até removeu um dos dedos para deixar a mão em formato de garras. Mas, segundo ele, as mudanças vão continuar, pois ainda pretende bifurcar a mão.

Diabão antes de todos os procedimentos (Reprodução: Instagram / UOL)

O tatuador disse que quer ser o homem “mais modificado do mundo” e deixou claro que o medo não o impede de fazer os procedimentos: “O medo sempre está presente e me deixa prudente. Às vezes a prudência me impede de algo: revejo e decido se continuo ou não. O medo está lá, mas não tem o poder em nada na minha vida”, disse.

(Reprodução: Instagram / UOL)

Praddo contou que já ouviu vários comentários ruins em relação à sua aparência, mas que eles não o afetam:

“Eu já ouvi e ouço quase que diariamente em rede social. Pessoalmente, não ouço. A maioria das pessoas é covarde e não tem coragem de falar na minha frente. Não me incomoda as pessoas se assustarem, se chocarem, se espantarem, sei lidar bem com isso. Acredito que seria ignorância não saber lidar, eu busco a aparência sinistra. O que não me acostumo, não aceito e nunca vou barganhar é meu devido respeito. Respeito é tudo”, destaca ele.

(Reprodução: Instagram / UOL)

Por: Metrópoles.