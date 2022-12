Veja as dicas para uma alimentação saudável nas festas de fim de ano

Nesta época das festas de final de ano, as confraternizações são fartas de comidas típicas e bebidas alcoólicas, é nessa hora que muita gente não consegue ignorar tanta comilança à mesa.

É difícil não resistir uma mesa com pratos como pernil, filé mignon, costelinha suína, peixe, bacalhau e as deliciosas sobremesas de tortas, mousses e sorvete. Alimentos ricos em gorduras, açúcares e carboidratos que em excesso fazem muito mal para a saúde.

Para aproveitar as comidas de final de ano e não exagerar, a nutricionista, Rivianne Santos que atua na Clínica Censo, em Parauapebas (PA), elaborou uma lista de “dicas realistas” para quem deseja aproveitar a ceia das festas de fim de ano, de forma mais saudável.

1- Se alimente normalmente antes e após as festas

Nada de jejum antes da ceia. Ficar horas sem comer reservando espaço no estômago para o momento da ceia pode aumentar a sensação de fome e fazer você comer mais do que de fato o seu corpo necessita. Portanto, se alimente normalmente antes e depois das festas, pois ficar em jejum após a confraternização para compensar a comilança, pode gerar compulsão e desidratação.

2- Não exagere na quantidade

São muitas opções deliciosas, é verdade! Mas foque em fugir dos exageros. Comer além do que o seu corpo consente pode gerar efeitos como desconforto abdominal, indigestão, ressaca e o sentimento de culpa. As ceias não precisam ser sinônimo de gula. É possível fazer refeições saudáveis e saborosas em quantidade adequada.

3- Evite alimentos embutidos

Os embutidos (linguiça, bacon, salaminho, presunto etc.) estão presentes na maioria dos pratos das festas de fim de ano: nas tábuas de frios, farofas e recheios de carnes e são ricos em sódio e gorduras. Parece impossível, mas não custa tentar. Que tal escolher apenas um prato, focando naquilo que você mais gosta?

4- Coma devagar e com atenção

Se você seguiu a dica 1, esta será fácil de cumprir porque você terá se alimentado antes da festa, e poderá fazer a ceia com tranquilidade e apreciando os sabores de cada alimento. Coma devagar e mastigue bem os alimentos, pois isso ajuda a melhorar a digestão e a sensação de saciedade.

5- Atenção ao armazenamento dos alimentos

Quer evitar uma intoxicação alimentar? Então fique atento ao armazenamento dos alimentos. Pratos expostos por muito tempo e mal acondicionados são suscetíveis à contaminação por bactérias e parasitas. Além disso, evite ingerir gordura e açúcar além da capacidade normal, pois o excesso destas substâncias também pode causar intoxicação. Atenção aos sintomas de intoxicação alimentar: língua seca, fraqueza, sensação de desmaio, ausência de urina, vômitos e diarreias.

6- Consuma bebidas alcoólicas com moderação

Posso beber? Pode! Deveria? Não. Mas se for beber, beba com moderação. Não misture bebidas alcoólicas diferentes, como destilados e cervejas, e intercale sempre com água para não desidratar e evitar a ressaca no dia seguinte. Comer antes e depois de beber também é importante para repor os nutrientes e eliminar o álcool do organismo. Tome muita água e água de coco. Faça refeições leves contendo frutas, sucos naturais e cereais integrais.

7- Dance, brinque e divirta-se!

Por fim, desfrute da companhia de pessoas, não fique focado apenas em comer!

Informações comunicação.clinicacenso

Foto: Divulgação