Veja as estreias da Netflix em julho de 2021

A Netflix divulgou, nesta quarta-feira (23/6), a lista das séries e filmes que estreiam em julho na plataforma. Confira:

Séries

Geração 30 e Poucos (1/7/2021)

Amigos desde a época da internet discada, Matilda e Daniel se encontram por acaso duas décadas depois. Será que essa amizade pode se transformar em algo mais?

Young Royals (1/7/2021)

O príncipe Wilhelm está se acostumando com a vida no internato de prestígio Hillerska, na Suíça. Mas seguir seu coração vai ser mais difícil do que parece.

Mortel – Temporada 2 (2/7/2021)

Obé está de volta, totalmente transformado, e quer conquistar seguidores no colégio. Agora, Sofiane, Victor e Luisa correm contra o tempo para impedir esse desastre.

Rojst (7/7/2021)

A enchente do século desenterra outro corpo na floresta de Gronty, trazendo à tona corrupção, golpes dos anos 90 e segredos escondidos desde a Segunda Guerra Mundial.

Guerra de Vizinhos (7/7/2021)

Depois de um conflito que as separou, Leonor e Silvia acabam por se reencontrar por ironia do destino como vizinhas num bairro exclusivo, onde vão lutar pelo que cada uma acredita ser “o melhor para a sua família”.

Biohackers – Temporada 2 (9/7/2021)

Assombrada por visões perturbadoras, Mia corre contra o tempo para entender as mudanças repentinas em sua vida — e porque não se lembra de nenhuma delas.

Atypical – Temporada 4 (9/7/2021)

Casey e Sam estão prestes a sair de casa e a família Gardner precisa tomar decisões importantes.

Virgin River – Temporada 3 (9/7/2021)

Em Virgin River, Mel e seus amigos se unem para lidar com todos os tipos de problema, que incluem perdas, brigas judiciais e separações. Com Alexandra Breckenridge e Martin Henderson.

Minha Vida Nada Ortodoxa (14/7/2021)

Acompanhe Julia Haart, CEO do Elite World Group e ex-membro de uma comunidade judaica ultraortodoxa, e seus filhos adultos neste reality show.

Eu Nunca… – Temporada 2 (15/7/2021)

Com novos amores, novos colegas e novos motivos para discutir com a mãe, Devi está cheia de coragem para tomar decisões ousadas… e questionáveis.

Van Helsing: Temporada 5 (16/7/2021)

Na última temporada, os Van Helsing descobrem as origens da Senhora das Trevas, Vanessa definha no Reino das Trevas e Drácula governa diretamente da Casa Branca.

Sexy Beasts: Amor Desmascarado (21/7/2021)

Cansados de namoros superficiais, esses solteiros usam maquiagens e próteses elaboradas para não deixar as aparências influenciarem nos encontros.

Brincando com Fogo Brasil (21/7/2021)

Homens e mulheres com beleza demais e responsabilidade de menos se deparam com o maior desafio de suas vidas, em uma praia paradisíaca: abrir mão de contato físico para ganhar o prêmio de R$ 500 mil. Conheça aqui os participantes, que vêm de diferentes cantos do país.

Sky Rojo – Temporada 2 (23/7/2021)

Sky Rojo está de volta para sua segunda temporada com ainda mais ação e adrenalina. Dos criadores de La Casa de Papel, Álex Piña e Esther Martínez Lobato.

Mestres do Universo: Salvando Eternia (23/7/2021)

A guerra por Eternia recomeça e pode ser a batalha final entre He-Man e o Esqueleto. Nova série de animação do roteirista e diretor Kevin Smith.

Como vender drogas online (rápido) – Temporada 3 (27/7/2021)

A saúde de Lenny piora e as diferenças são deixadas de lado para tentar conseguir dinheiro para o tratamento. Mas eles também precisam enfrentar novas ameaças.

The Snitch Cartel: Origins (28/7/2021)

Em Cali nas décadas de 1970 e 1980, dois irmãos tentam se dividir entre a família, os romances e uma grande ambição: dominar a indústria das drogas na Colômbia.

Glow Up – Temporada 3 (30/7/2021)

Maquiadores novatos encaram desafios cheios de cor e brilho na competição pela oportunidade de seguir carreira na área.

Outer Banks – Temporada 2 (30/7/2021)

A 2ª temporada coloca a equipe à prova como nunca antes em mais uma aventura de verão.

Filmes

Rua do Medo: 1994 – Parte 1 (2/7/2021)

Um grupo de amigos acidentalmente encontra o local do antigo mal responsável por uma série de assassinatos brutais que assombram a cidade há mais de 300 anos. Bem-vindo a Shadyside.

Rua do Medo: 1978 – Parte 2 (9/7/2021)

Quando outro Shadysider é possuído pelo desejo de matar, a diversão no Acampamento Nightwing se torna uma luta pela sobrevivência.

Rua do Medo: 1666 – Parte 3 (16/7/2021)

As origens da maldição de Sarah Fier são finalmente reveladas conforme a história se completa em uma noite que muda a vida dos Shadysiders para sempre.

Dynasty Warriors (1/7/2021)

Senhores da guerra, estadistas e guerreiros se lançam em batalhas homéricas nesta história de fantasia baseada no clássico Romance dos Três Reinos.

A Oitava Noite (2/7/2021)

Um terço budista em uma mão, um machado na outra… e a caça por um espírito milenar que aterroriza a vida na Terra. Prepare-se para este filme de terror coreano!

Major Grom contra o Dr. Peste (7/7/2021)

Neste filme russo, um detetive rebelde e seu parceiro novato são os únicos que podem conter a onda de assassinatos cometidos por um justiceiro mascarado.

Memórias de Verão (9/7/2021)

Nas férias de verão, o adolescente Deniz tenta conquistar o crush da infância e acaba envolvido em um triângulo amoroso.

Como Virei Super-Herói (9/7/2021)

Em um mundo onde humanos e super-heróis coexistem, um policial solitário e uma detetive brilhante se unem para acabar com um plano para roubar superpoderes.

Um Clássico Filme de Terror (14/7/2021)

Nesta história de terror cheia de tensão e sangue, os passageiros de um ônibus são vítimas de assassinatos ritualísticos.

A Última Carta de Amor (23/7/2021)

Após encontrar uma série de cartas de amor da década de 60, uma jornalista decide resolver o mistério de um romance secreto. Filme de Augustine Frizzell, baseado no livro de Jojo Moyes, com Shailene Woodley, Felicity Jones, Callum Turner e Joe Alwyn.

Kingdom: Ashin of the North (23/7/2021)

Tragédia, traição e uma descoberta misteriosa impulsionam uma mulher a vingar sua tribo e sua família neste episódio especial de “Kingdom”.

APPortados (23/7/2021)

Dois millennials enchem a cara, criam uma campanha de crowdfunding para um app e arrecadam milhões. Agora vem a parte difícil: desenvolver o app.

Céu Vermelho-Sangue (23/7/2021)

Neste filme alemão, uma mulher com uma doença misteriosa precisa revelar um segredo sombrio para lutar contra terroristas que querem sequestrar o avião em que ela viaja com o filho.

O Último Mercenário (30/7/2021)

Vinte e cinco anos depois de fazer um acordo com o serviço secreto francês para proteger o filho, um agente precisa sair do esconderijo. Estrelado por Jean-Claude Van Damme.

Documentários e Especiais

Emicida: AmarElo – Ao Vivo (15/7/2021)

Com rimas progressistas e batidas ecléticas, o rapper Emicida leva os hits do álbum “AmarElo” ao palco do Theatro Municipal de São Paulo.

Elize Matsunaga: Era Uma Vez um Crime (8/7/2021)

Em um crime que chocou o Brasil, Elize Matsunaga mata e esquarteja o marido. Agora, ela dá sua primeira entrevista nesta série documental que explora o caso.

Roubos Inacreditáveis (14/7/2021)

Milhões em dinheiro, whisky de alto nível… tudo roubado. Esta série sobre crimes reais mostra esquemas incríveis que quase deram certo.

Cat People (7/7/2021)

Esta série documental conta histórias de pessoas de todos os tipos que têm algo em comum: o amor por seus encantadores e inigualáveis amigos felinos.

Apenas CÃES – Temporada 2 (7/7/2021)

Em quatro novos episódios emocionantes, a série continua explorando os laços profundos entre os humanos e os cachorros.

Explicando – Temporada 3 (16/7/2021)

De monarquias a mea culpas, de cachorrinhos a cirurgias plásticas, explore temas fascinantes nesta série documental narrada por celebridades.

I Think You Should Leave with Tim Robinson – Temporada 2 (6/7/2021)

Segunda temporada da série de esquetes de Tim Robinson.

Filmes que Marcam Época – Temporada 2 (23/7/2021)

Conheça a verdadeira história de campeões de bilheteria que marcaram gerações. Atores, diretores e outros profissionais do cinema revelam detalhes nunca antes contados.

Crianças

O Mundo dos Centauros (30/7/2021)

Em uma missão para encontrar sua fiel cavaleira, uma égua destemida viaja por um mundo fantástico, repleto de magia, aventura e centauros cantores.

Caçadores de Trolls: A ascensão dos titãs (21/7/2021)

Heróis de Caçadores de Trolls, Os 3 Lá Embaixo e Magos se unem para enfrentar um perigoso inimigo que ameaça dominar o universo e reiniciar a Terra.

Ridley Jones: A Guardiã do Museu (13/7/2021)

Ridley é uma menina curiosa que, junto com seus amigos, protege os tesouros do Museu de História Natural e seu segredo mágico: à noite, tudo cria vida!

Lições de Cidadania (4/7/2021) Aproveite para aprender o básico sobre direitos civis e cidadania com as músicas animadas de artistas como Janelle Monáe, H.E.R., Adam Lambert, Brandi Carlile e muitos outros.

Mighty Express – Temporada 4 (27/7/2021)

As aventuras desta turma de trens e seus amigos humanos continuam. Apareceu algum problema? Nada que o trabalho em equipe não resolva!

Animes

RESIDENT EVIL: No Escuro Absoluto (8/7/2021)

Anos depois dos horrores de Raccoon City, Claire e Leon se envolvem em uma conspiração sombria depois que um ataque viral assola a Casa Branca.

Transformers: War for Cybertron: O Reino (29/7/2021)

O último título da trilogia Cybertron traz reviravoltas incríveis.

Mobile Suit Gundam Hathaway (1/7/2021)

Hathaway Noa lidera uma revolta contra a Federação da Terra após a rebelião de Char — mas um agente inimigo e uma mulher misteriosa podem mudar o seu destino.

BEASTARS – O Lobo Bom: Temporada 2 (15/7/2021)

Legoshi assume seus instintos de predador e decide ser mais forte para proteger Haru. O assassino de herbívoros continua à solta.

Palavras que Borbulham como Refrigerante (22/7/2021)

Eles se conheceram em um belo dia ensolarado. Agora, esse garoto tímido que escreve poemas na forma do haikai e essa garota alegre e meio envergonhada passarão um verão mágico juntos.

