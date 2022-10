Veja as pções para aproveitar na segunda-feira dia do Recírio

Na próxima segunda-feira (24), será o Recírio na capital paraense, e para quem vai ficar na cidade e pretende aproveitar o feriado para visitar alguns locais de nossa cidade, saiba que alguns espaços estarão com entrada gratuita.

Apesar da data ser considerado facultativo em Belém, os serviços considerados essenciais irão funcionar normalmente.

Confira os locais:

A Estação das Docas funcionará no horário normal. Ás segundas-feiras abre das 10h e encerrando as atividades a 00h.

A estação é aberta ao público diariamente, nos seguintes horários: às segundas e terças das 10h à meia-noite; às quartas, das 10h à 01h; de quinta a sábado, das 10h ás 2h da madrugada, e aos domingos, das 09h à meia-noite.

O Parque Zoobotânico Mangal das Garças irá funcionar excepcionalmente nesta segunda-feira (24), pois todas às segundas-feiras o parque fecha para manutenção semanal. O Mangal das Garças funciona de terça a domingo, de 8h às 18h.

O Parque Estadual do Utinga “ Camilo Vianna” estará aberto ao público de 6h às 17h, o local funciona de quarta a segunda-feira, das 06h ás 17h, fechando as terças para manutenção.

Locais que estarão fechados ou abertos

Theatro da Paz: Fechado

Estação cultural de Icoaraci: Fechada

Parque Urbano Porto Futuro: Aberto

Parque da Residência: Fechado

Museus e espaços do Sistema Integrado de Museus e Memoriais (SIMM) como: Centro Cultural Palacete Faciola, Museu do Círio, Museu de Arte Sacra, Espaço Cultural Casa das Onze Janelas, Memorial Amazônico da Navegação, Museu do Encontro, Museu de Gemas, Memorial do Porto: Fechados.

Shoppings Centers

Castanheira Shopping

Lojas: fechadas

Praça de alimentação e parque: 12h às 22h

Supermercado: 7h às 22h

Cinema e academia: conforme programação

Shopping Metrópole

Lojas: fechadas

Praça de alimentação e parque: 12h às 22h

Restaurantes: 12h às 22h

Academia: 9h às 15h

Cinema: conforme a programação

Bosque Grão Pará

Lojas: fechadas

Entretenimento e lazer: 12h às 22h

Praça de alimentação: 12h às 22h

Restaurantes, cinema, academia, crossfit e teatro: conforme programação

Parque Shopping

Lojas: fechadas

Praça de alimentação: 10h às 22h

Restaurantes: 11h às 00h

Cinema: conforme programação

Pátio Belém

Lojas: fechadas

Praça de alimentação: 12h às 22h

Academia: 6h às 23h

Padaria: 8h às 22h

Cinema: conforme programação

Boulevard Shopping

Lojas: fechadas

Praça de alimentação: 10h às 22h

Restaurantes: 11h às 00h

Cinema: conforme programação

Foto: Leandro Santana / Ascom Pará 2000