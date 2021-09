Veja como a crise do Evergrande impacta o Bitcoin

A criptomoeda ainda é considerada um ativo de muito risco pela maioria dos investidores

O caso do Bitcoin com crises imobiliárias vêm de longa data. A criptomoeda surgiu após a crise imobiliária dos EUA de 2007-2008, crise que acabou afetando não apenas o setor imobiliário e os EUA, mas o mundo como um todo.

A chamada crise do subprime fez com que muitos países injetassem dinheiro na economia para evitar a falência de bancos “grades demais para falir” e aumentar a liquidez do mercado.

Fonte Metropoles