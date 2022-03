Veja como adquirir ingressos para o Green Festival de forma gratuita

Os fãs de Joelma, Viviane Batidão, Xeiro Verde, I Love Pagode, MC Dourado e o Surreal Crocodilo ainda poderão beneficiar o banco de leite materno da Santa Casa

O Green Festival reunirá grandes nomes da música paraense neste domingo, 27, e a Equatorial Pará em uma ação que une sustentabilidade e cultura está trocando dois potes de vidro com tampas de plástico por um ingresso. A iniciativa visa doar os potes arrecadados à Santa Casa e ajudar no armazenamento do leite materno.

A troca pode ser realizada em três postos do E+ Reciclagem que ficam na região metropolitana de Belém, até sábado, 26, até 12h, e também na Agência de atendimento da Equatorial até esta sexta-feira, 25, até 17h.

Sobre o Green Festival – Com o intuito de unir a cena local paraense e levantar questões de sustentabilidade, a Equatorial Pará, por meio da Lei Semear, está patrocinando a primeira edição do Green Festival que acontecerá neste domingo (27), no Espaço Náutico Marine Club, a partir das 16 horas. O evento terá shows de diversos artistas paraenses como Joelma, Viviane Batidão, Xeiro Verde, I Love Pagode, MC Dourado e o Surreal Crocodilo.

Para a analista de sustentabilidade da Equatorial Pará, Michelle Miranda, poder apoiar projetos tão significativos, como o Green Festival, é muito gratificante. “Acreditamos que este tipo de incentivo é a ferramenta necessária para promover a cultura paraense em prol do meio ambiente. Contribuir com o festival é para que possamos impulsionar atitudes positivas, conscientes, sustentáveis e ainda poder curtir uma boa música”, completa a Michelle.

Confira os locais de troca para receber os ingressos:

Equatorial Energia Pará – Sede

Endereço: Av. Augusto Montenegro, KM 8,5

Horários de funcionamento:

Segunda a Sexta: 7h30 às 11h30, 13h30 às 17h

Sábado: 8h às 12h

Posto do Guamá

Endereço: Praça Benedito Monteiro, Rua Barão de Igarapé Miri

Horários de funcionamento:

Segunda a Sexta: 8h às 12h, 14 às 17h

Sábado: 8h às 12h

Posto Assai Atacadista BR

Endereço: BR 316, próximo ao Posto da Policia Federal

Horários de funcionamento:

Segunda a Sexta.: 8h às 12h, 14h às 17h

Sábado: 8h às 12h

Agência Equatorial da Pedreira

Endereço: Tv. Lomas Valentinas. 758

Horários de funcionamento:

Segunda a Sexta: 08h às 17h