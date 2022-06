Veja como compartilhar pastas no Google Drive

Quem utiliza o Google Drive tem uma excelente opção para manter os arquivos na nuvem e também para compartilhá-los, abrindo oportunidade para outras pessoas acessarem os conteúdos. Para isso, é preciso modificar as permissões de compartilhamento, permitindo que outros usuários editem as pastas.

É possível realizar o procedimento na versão web e também no aplicativo para smartphones tanto no Android quanto no iOS. Além disso, existem as opções de dividir as pastas com grupos e pessoas e enviá-las por meio de links compartilháveis.

Aprenda como compartilhar as pastas no Google Drive

Passo um

Abra o Google Drive em seu PC ou notebook.

Passo dois

Encontre o arquivo que você pretende compartilhar e clique com o botão direito na pasta. Acesse compartilhar.

Passo três

Insira o e-mail das pessoas e grupos que poderão acessar a pasta. Clique em editor para permitir o acesso de seus contatos e aperte concluído. Depois, é só clicar em enviar, tendo a opção de notificar as pessoas caso você queira que elas recebam um e-mail sobre o compartilhamento da pasta.

Fonte: Olhar Digital