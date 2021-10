Veja como salvar vídeo do TikTok no celular

O TikTok virou uma febre no mundo todo graças ao seu sistema de vídeos curtos. Se antes ele era limitado a coreografias divertidas, hoje seus criadores desenvolvem até mesmo tutoriais curtos e práticos dos mais variados assuntos. Com isso, cada vez mais pessoas buscam baixar os conteúdos da rede social para compartilhar em outras redes, ou com seus contatos do WhatsApp, por exemplo.

Hoje o TecMundo te ensina diversas formas de baixar essas publicações direto do seu celular, tanto no Android como no iOS. Confira:

Baixando os vídeos direto do aplicativo

A maneira mais prática de fazer o download das publicações é baixar diretamente pelo aplicativo do TikTok. Porém, a plataforma envia o conteúdo com uma marca d’água e as informações do criador do conteúdo. Veja o passo a passo:

1. Abra o app do TikTok em seu smartphone;

Entre no perfil e escolha a publicação na qual você quer baixar o conteúdoFonte: TecMundo/ Reprodução

2. Em seguida, selecione o conteúdo que deseja fazer o download;

3. Depois, aperte no botão para compartilhar a publicação;

Aperte no botão para compartilhar o conteúdoFonte: TecMundo/ Reprodução

4. Por fim, aperte na opção para salva-lo na sua galeria do celular;

Selecione a opção “Salvar vídeo” para enviar o conteúdo direto para seu smartphoneFonte: TecMundo/ Reprodução

5. Pronto, agora o conteúdo já está armazenado na memória do seu aparelho.

Capturando os vídeos pela gravação de tela do celular

Outra maneira mais prática para salvar as postagens no TikTok é fazendo a gravação de tela com o próprio aparelho. Veja como realizar o procedimento no seu iPhone.

1. Deslize o dedo para cima na tela e aperta no botão para começar a gravar a tela;

O botão de Gravar Tela do iOS pode variar de posição de acordo com as configurações do usuárioFonte: TecMundo/ Reprodução

2. Agora abra o app do TikTok;

3. Vá até o conteúdo que deseja capturar e espere até que ele seja exibido por completo;

Espere até o conteúdo ser exibido por completo para finalizar a gravaçãoFonte: TecMundo/ Reprodução

4. Arraste novamente o dedo para cima na tela e aperte no botão para parar a gravação;

5. Agora basta ir na sua galeria e a captura estará lá armazenada.

Baixando os vídeos sem marca d’água

Caso você tenha interesse em baixar uma publicação no TikTok sem marca d’água, é preciso utilizar outros apps de terceiros para o procedimento. Em nosso exemplo, iremos usar o aplicativo TikSave. Confira:

1. Faça o download do app TikSave no seu celular;

O TikSave é um dos melhores apps para baixar publicações da rede socialFonte: TecMundo/ Reprodução

2. Agora vá até o TikTok e escolha a publicação que deseja baixar;

3. Aperte no botão para compartilhar e depois copie o link;

Aperte no botão “Copiar Link” antes de voltar ao TikSaveFonte: TecMundo/ Reprodução

4. Volte ao TikSave. Caso a publicação já não esteja aparecendo na página principal, aperte no botão “Adicionar Vídeo”;

Caso o conteúdo não esteja aparecendo na página principal do TikSave, aperte no botão em destaqueFonte: TecMundo/ Reprodução

5. Em seguida ele pedirá para que você faça a compra do aplicativo. Lembrando que você pode usar por até três dias de forma gratuita;

6. Depois de efetuar o pagamento, ou iniciar o período gratuito, uma tela surgirá com as informações da publicação. Aperte no botão “Compartilhar Vídeo”‘;

Você pode salvar apenas o áudio da publicação ou o conteúdo completoFonte: TecMundo/ Reprodução

7. Pronto, agora basta salvar o conteúdo na sua galeria e conferir a publicação sem a marca d’água.

Fontes

TikTok