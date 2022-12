Veja como vão funcionar os espaços públicos no próximo final de semana de Ano Novo

Os espaços públicos administrados pelo Estado do Pará terão horário diferentes para este final de semana, quando ocorre as festas de final de ano. Nos dias 31 e dia 1° de janeiro, as Usinas da Paz estarão disponíveis apenas os espaços de convivência. As Estações Cidadania estarão fechadas seguindo o horário habitual de funcionamento, de segunda a sexta-feira.

Veja como vai ficar o horário de funcionamento da Estação das Docas, Parque Estadual do Utinga “Camila Vianna”, Mangal das Garças e Espaços São José Liberto.

Estação das Docas

31/12 (sáb) – 10h às 16h. Reabre para a festa do Réveillon de 21h às 04h

01/01 (dom) – fechado

02/01 (seg)- fechado para manutenção

Parque Estadual do Utinga

31/12 (sáb) – 06 às 12h

01/01 (dom) – fechado

Parque Zoobotânico Mangal das Garças

31/12 (sáb) – 08h às 16h

01/01 (dom) – fechado

02//01 (seg) – fechado para manutenção

Espaço São José Liberto

31/12 (sáb)- 10h às 14h

01/01 (dom)- Fechado

Museus – De acordo com a Secretaria de Estado de Cultura (Secult), no dia 24, todos os Museus e Memoriais do Estado, como Centro Cultural Palacete Faciola, Museu do Círio, Museu de Arte Sacra, Espaço Cultural Casa das Onze Janelas, Memorial Amazônico da Navegação, Museu do Encontro.

Na lista de museus, ainda há o Museu de Gemas, Museu do Marajó, Memorial do Porto, Memorial Verônica Tembé; além da Estação Cultural de Icoaraci, funcionam de 9h às 12h.

Theatro da Paz – O Theatro da Paz também realizará suas visitas guiadas até às 12h. Já os Parques da Residência e Porto Futuro funcionam até 18h. Já no domingo (25), apenas os Parques da Residência e Porto Futuro funcionam a partir das 14h.

Foto: David Alves / Ag.Pará