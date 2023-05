Veja dicas para proteger a saúde dos seus olhos

No último domingo (08), foi celebrado o Dia do Oftalmologista, a data busca chamar atenção para a importância dos cuidados com a saúde ocular.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 1,3 bilhão de pessoas em todo mundo vivem algum tipo de deficiência visual.

Segundo dados da Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SOB), a catarata é a principal causa de cegueira tratável no mundo, cerca de 20 milhões de pessoas.

Para quem ficou preocupado com esses dados, pode ficar tranquilo, pois o médico oftalmologista, Augusto Espindola, que atua na Clínica Censo, em Parauapebas, explica que a maioria dos casos pode ser prevenida ou tratada com intervenções adequadas.

“A prevenção é fundamental para a saúde ocular e você pode se proteger com medidas simples como evitar a exposição excessiva dos olhos à luz do sol e realizar regulamente exames oftalmológicos que possam identificar e tratar precocemente problemas na visão”, explica o médico.

Existem doenças oculares comuns como por exemplo, o glaucoma, a degeneração macular relacionada à idade, o olho seco e a retinopatia diabética.

E para quem deseja manter e proteger a saúde dos olhos, veja 10 dicas importantes

1- Realize exames oftalmológicos regulares para detectar e tratar precocemente problemas de visão e doenças oculares;

2- Adote uma alimentação saudável e balanceada, rica em nutrientes como ômega-3, que ajudam a prevenir doenças oculares;

3- Evite a exposição excessiva à luz solar e utilize óculos de sol com proteção UV;

4- Utilize óculos de proteção durante atividades que possam causar lesões nos olhos, como esportes e trabalhos manuais;

5- Mantenha uma boa higiene ocular, lavando as mãos regularmente e evitando tocar os olhos com as mãos sujas;

6- Evite fumar e a exposição à fumaça de cigarro, que aumentam o risco de doenças oculares;

7- Controle doenças crônicas como diabetes e hipertensão, que podem afetar a saúde ocular;

8- Faça pausas regulares durante atividades que exijam esforço visual, como uso prolongado de computadores e leitura;

9- Utilize corretamente lentes de contato e siga as orientações do oftalmologista;

10- Realize a correção visual adequada com uso de óculos ou lentes de contato prescritos pelo oftalmologista.

Vale lembrar que essas medidas preventivas pode ajudar a manter a saúde ocular e prevenir deficiências visuais. No entanto, é importante lembrar que o acompanhamento com um oftalmologista é fundamental para o diagnóstico e tratamento adequados.

Foto Reprodução