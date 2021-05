VEJA: Em evento na sede social, Paysandu lança novo uniforme para 2021

Camisas principal será inaugurada na partida do próximo sábado, contra o Tombense, pela Série C do Brasileiro

O Paysandu lançou nesta terça-feira (25) o uniforme número I da coleção “Constelação”. Com duas estrelas bordadas acima do escudo em efeito 3D, a camisa homenageia a conquista do título de bicampeão brasileiro da Série B de 2001. Listrado em azul e branco, o manto bicolor relembra o usado há 20 anos e tem um tecido de tecnologia dry com desenho exclusivo para a marca, o IDLobo 2021, que apresenta na sua construção o uso de fios de brilhos diferentes, que constroem um desenho único na parte frontal da camisa, bem semelhante ao que foi apresentado no uniforme II, lançado em março e que lembra a primeira conquista nacional, em 1991. O clube informou que os símbolos do clube e da Lobo possuem um material de alto valor agregado, com efeito 3D, o mesmo conceito usado pela Fifa em seus escudos.

O atacante Nicolas foi quem desfilou com a nova camisa do Paysandu. Além dele, a digital influencer e torcedora bicolor, Rayana Corrêa, utilizou a camisa no modelo feminino. A camisa de goleiro, que será rosa, foi apresentada por Victor Souza.

O Paysandu estreia o novo uniforme no jogo de sábado contra o Tombense-MG na primeira rodada da Série C. O jogo será às 19 horas, no Almeidão, em Tombos (MG).

“A expectativa é grande da marca Lobo. Com a preta vendemos 26 mil camisas e esperamos conseguir o mesmo valor com a nova camisa”, afirmou o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger.

Preços

A camisa masculina custará R$ 229,99. Sócio tem 10% de desconto, ficando R$ 207. A feminina custa R$ 219,99 e tem desconto para sócio.

Preço popular

Em agosto, o time planeja lançar a camisa número 3 em um preço popular. Também pensam em camisa de treino e concentração com preço em conta para o torcedor.

“Nossa equipe da marca Lobo está buscando um material que seja bom e também possa deixar o preço mais barato. Previsão de custar R$ 160. E também camiseta e outros uniformes”, contou o presidente Maurício Ettinger.

Ele ainda informou que a Negra 1914 não será mais utilizada quando o clube lançar o terceiro uniforme.

Fonte/Foto: oliberal.com