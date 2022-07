Veja lista dos aparelhos celulares compatíveis com o 5G no Brasil

O sinal de 5G estreia no Brasil nesta quarta-feira (6), tendo Brasília como a primeira cidade a oferecer o sinal. O funcionamento foi aprovado na última segunda (4) pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A Anatel divulgou a lista de aparelhos celulares homologados a operarem a tecnologia. De acordo com a agência, “a homologação é pré-requisito ao uso e comercialização do produto no Brasil”.

Brasília saiu na frente porque havia por lá menos antenas a serem adaptadas em comparação com as demais capitais. Ao longo do fim de semana, foram feitos testes com a ativação parcial e controlada do 5G. Ainda assim, foram registradas interferências entre o sinal de internet e o de TV – o que exigiu novos ajustes técnicos.

Por isso, Brasília está sendo considerada um projeto-piloto para a ativação do 5G. A partir da experiência no local, podem surgir novas exigências técnicas a serem implantadas nas próximas capitais. Belo Horizonte tende a ser a próxima na qual a nova geração de internet será ativada, seguida por Porto Alegre e São Paulo, mas ainda sem uma data definida.

Atualmente, existem no Brasil 67 modelos de celulares capazes de rodar o 5G certificados e homologados pela Anatel. Até o fim do ano passado, eram apenas 40. As líderes em termos de variedade do portfólio são a Samsung (com 25 modelos), seguida de Motorola (14), Apple (9) e Xiaomi (6). Os preços partem de aproximadamente R$ 1,5 mil.

Confira os aparelhos compatíveis com a tecnologia:

APLE

iPhone SE (3ª geração)

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

SAMSUNG

Galaxy A13

Galaxy A73 5G

Galaxy A22 5G

Galaxy S20 FE 5G

Galaxy A32 5G

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy Z Flip3 5G

Galaxy Z Fold2 5G

Galaxy Z Fold3 5G

Galaxy S21 FE 5G

Galaxy S21 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S22

Galaxy S22 Ultra

Galaxy M52 5G

Galaxy M53 5G

Galaxy Note 20 5G

Galaxy Note 20 Ultra 5G

MOTOROLA

Moto G 5G Plus

Moto G 5G

Moto G50 5G

Moto G71 5G

Moto G100 5G

Moto G200 5G

Motorola Edge

Motorola Edge 20

Motorola Edge 20 Lite

Motorola Edge 20 Pro

Motorola Edge 30

XIAOMI

Mi 10T Pro

Mi 10T

Mi 11

Mi 12 Pro 5G

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12

Poco F3

Poco M3 Pro 5G

Poco M4 Pro 5G

Poco X4 Pro 5G

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 11 Pro 5G

Xiaomi 11 Lite 5G

ASUS

Zenfone 8

Zenfone 8 Flip

ROG Phone 5

ROG Phone 5s

REALME

Realme GT 2 Pro

Realme GT Master

Realme 9 Pro+

Outros aparelhos são o TCL 20 Pro 5G, Infinix Zero 5G e o Nokia G50.

Fonte: Pleno News

Foto: Rawpixel/Freepik