Veja mensagens trocadas entre Joice e o marido antes e depois de suposta agressão

Conversa do casal mostra que neurocirurgião viajou no dia seguinte ao episódio

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) disse que enviará à polícia as mensagens que recebeu do marido, o neurocirurgião Daniel França, tanto anteriores quanto posteriores à data em que ela diz ter sofrido um atentado, a madrugada do último domingo (18). O objetivo da parlamentar seria mostrar que o esposo não está envolvido no caso.

O conteúdo das mensagens, revelado pelo jornal O Globo na quarta-feira (28), indica que no dia 16 de julho, dois dias antes do ocorrido, o neurocirurgião enviou fotos de joias à deputada para que ela escolhesse seu presente, o que segundo a parlamentar é um hábito do marido. Na mesma data, ele também enviou fotos do gato do casal e, em seguida, Joice e França disseram “te amo”.

Conversa entre Joice e o marido Daniel França Foto: Reprodução

A parlamentar diz acreditar que teria sido vítima de um atentado na madrugada de 18 de julho, quando estava em seu apartamento funcional em Brasília. Joice, porém, diz não se lembrar do que aconteceu durante a madrugada, apenas do momento em que acordou, por volta das 7h, envolta em uma poça de sangue.

Depois do caso vir à tona, diversas pessoas sugeriram que o fato poderia ser um caso de violência doméstica, o que Joice nega. Segundo a deputada, o médico teria cuidado dela durante o domingo e foi para São Paulo na segunda-feira (19), logo depois do episódio. Na terça-feira (20), sem os cuidados do marido que é médico, ela foi ao hospital.

Joice afirma que as viagens do marido são comuns, já que o médico atua em São Paulo e em Teresina. A deputada afirma que ele costuma passar a semana fora e volta para Brasília no final de semana. A viagem de França também consta nas mensagens obtidas pelo jornal O Globo. No texto, o marido de Joice diz que já está “embarcado” e pergunta se está tudo bem com a deputada.

Troca de mensagens entre Joice e o marido Daniel França Foto: Reprodução

Hasselmann e França já passaram um período separados no ano passado. A separação aconteceu em fevereiro de 2020. Perguntada sobre o rompimento temporário, a deputada afirmou que os dois reataram o relacionamento um mês depois.

– Coisa besta de casal. Não foi nada oficial – disse.

Na última terça-feira (27), o Ministério Público Federal (MPF) devolveu o inquérito sobre as agressões sofridas por Joice ao Departamento de Polícia Legislativa (Depol). Os autos haviam sido remetidos à Procuradoria no mesmo dia. Ao devolver o caso, o MPF pediu a conclusão dos laudos periciais conduzidos pela Polícia Legislativa.

Pleno.news