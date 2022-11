Veja o que fazer nesse Feriado de Proclamação da República

Nesta terça-feira, dia 15, é celebrado o dia da Proclamação da República, para quem estiver na capital paraense e ainda não sabe o que fazer nesse feriadão, é bom ficar de olho no que vai estar funcionando nesse dia.

Os espaços culturais e turísticos que a Organização Social Pará 2000 administra estarão abertos ao Público, sendo eles:

Estação das Docas, no bairro da Campina; Mangal das Garças, no bairro da Cidade Velha; e o Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna”, no bairro do Curió-Utinga, irão funcionar normalmente. Confira:

Estação das Docas

Na terça-feria (15), a Estação das Docas estará aberta ao público de 10h até 00h. A entrada é gratuita.

O complexo funciona diariamente nos seguintes horários: às segundas e terças das 10h à meia-noite; às quartas, das 10h até 01h; de quinta a sábado, das 10h às 2h da madrugada, e aos domingos, das 09h à meia-noite.

Parque Zoobotânico Mangal das Garças

Para que o público possa aproveitar melhor o feriado prolongado, o Parque estará aberto, excepcionalmente, tanto na segunda-feira (14), quanto no feriado do dia 15 (terça-feira). A visitação pode ser feita de 8h às 18h, com entrada franca.

Oficialmente o Mangal das Garças funciona de terça a domingo, das 08h às 18h, e fecha às segundas para manutenção.



Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna”

O Parque do Utinga estará aberto excepcionalmente na terça-feira (15), feriado de Proclamação da República, de 6h às 17h. Na quarta-feira (16), o espaço estará fechado para manutenção semanal.

A partir da quinta-feira, 17 de novembro, o Parque funcionará no horário habitual, de quarta a domingo, de 6h às 17h, fechando às terças para manutenção.

Veja como fica o horário de outros espaços

Espaço São José Liberto

Segunda (14): fechado para manutenção

Terça-feira (15): funciona das 10h às 14h.

Estação das Docas

Segunda-feira (14) : funciona normalmente, das 10h às 00h.

Terça-feira (15): funciona normalmente, das 10h às 00h.

Parque Zoobotânico Mangal das Garças

Segunda-feira (14): aberto, das 8h às 18h

Terça-feira (15): aberto, das 8h às 18h

Parque do Utinga

Segunda-feira (14): aberto das 6h às 17h

Terça-feira (15): aberto das 6h às 17h.

Quarta-feira (16): fechado para manutenção.

Prefeitura

Órgãos essenciais vão funcionar normalmente na gestão municipal, incluindo serviços de fiscalização, saúde, cemitérios, assistência social, entre outros.

Supermercados

As unidades de supermercados poderão funcionar normalmente, sendo que cada estabelecimento pode definir o horário de funcionamento.

Detran

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) informa que em razão do ponto facultativo referente ao Dia do Servidor Público nesta segunda-feira (14) e ainda por ocasião do feriado nacional da Proclamação da República (15), o atendimento na sede do órgão, bem como nas Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) será suspenso, retornando o expediente na quarta-feira (16).

As pessoas que estavam agendadas para o dia 14 serão automaticamente reagendadas para atendimento no próximo dia 3 de dezembro.

Hemopa

Na terça-feira (15), a Fundação Hemopa e Unidade de Coleta Castanheira funcionam de 7h30 às 17h.

Estação Cidadania

As Estações Cidadania de Belém, assim como em Ananindeua, Parauapebas, Marabá, Santarém e Tucuruí terão serviços suspensos tanto na segunda quanto na terça-feira.

Os atendimentos serão retomados na quarta-feira (16), conforme agendamento prévio e de acordo com demandas oferecidas pelos órgãos.

Shopping centers

Boulevard Shopping

Lojas e Quiosques: das 11h às 21h

Praça de Alimentação e Lazer: das 11h às 22h

Restaurantes: das 11h às 00h

Cinema: de acordo com a programação

Shopping Bosque Grão-Pará

Lojas: das 11h às 21h

Praça de alimentação: das 11h às 22h

Lazer e entretenimento: das 11h às 22h

Cinema, restaurantes, teatro, academia e crossfit: de acordo com a programação

Castanheira Shopping

Lojas: das 11h às 21h

Praça de alimentação e parque infantil: das 11h às 22h

Cinema e academia: de acordo com a programação

Shopping Metrópole (Ananindeua)

Lojas e quiosques: 12h às 22h

Alimentação e lazer: 12h às 22h

Laboratório: fechado

Cinema: de acordo com a programação

Parque Shopping

Lojas: das 11h às 21h

Praça de alimentação e lazer: das 11h às 22h

Restaurante: das 11h30 às 22h30

Cinema: de acordo com a programação

Fotos: byparadaobrigatoria.