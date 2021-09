Veja o significado dos símbolos de círculo, triângulo e quadrado em Round 6

Round 6 se tornou uma febre na Netflix. A série, baseada em jogos infantis da Coreia do Sul, está próxima de se tornar a produção internacional mais assistida do serviço de streaming. O enredo traz a história de pessoa com dívidas quase impossíveis de serem pagas que se submetem à uma competição de sobrevivência com prêmio milionário.

Dentre os vários mistérios da série coreana, estão o círculo, o triângulo e o quadrado, que aparecem no cartão entregue para os participantes. A curiosidade sobre os símbolos é grande, visto que as formas geométricas aparecem nos uniformes dos trabalhadores mascarados e nas salas de jogos.

Apesar de muitas pessoas relacionarem com o controle do Playstation, os símbolos, na verdade, fazem referência ao alfabeto coreano. O círculo simboliza a letra O, o triângulo simboliza a letra J e o quadrado simboliza a letra M. A união das três letras forma a sigla OJM, relacionada com a palavra Ojingeo Geim.

O seu significado é Jogo de Lula, brincadeira mostrada no episódio inicial e no episódio final da série. Os símbolos são importantes em Round 6 por conta da hierarquia de funções dos mascarados.

O cartão, que na verdade é um convite para os participantes, conta com um número de telefone no verso e vem causando polêmica na vida real. O dono do contato, na vida real, está recebendo várias ligações. Parece mentira, mas o Sr. Kim, empresário da Coreia do Sul, está assustado com xingamentos, ameaças e pedidos para participar do jogo.

