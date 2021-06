Veja o vídeo: Agente do Detran é flagrado supostamente recebendo dinheiro, em Nazaré

Está circulando nas redes sociais um vídeo em que um agente do Detran estaria recebendo dinheiro para não multar condutores irregulares que estão estacionados próximo da Burger King da Avenida Nazaré com Travessa Quintino Bocaiúva, no bairro de Nazaré, em Belém.

Nas imagens é possível ver o agente fazendo algum tipo de negociação com pelo menos três motoristas. As pessoas que gravam as imagens dizem se tratar da quantia de 50 reais que ele estaria cobrando para não multar os condutores. O agente teria chegado sozinho ao local em uma moto. A ação é no mínimo estranha. Não se vê o agente aplicando multa sobre os irregulares.

Tudo teria acontecido na noite desta sexta-feira, 25, e já seria algo recorrente na região que é considerada um bairro nobre da cidade.

Recai sobre alguns agentes de trânsito a desconfiança acerca de suas condutas em blitz ou abordagens, onde muitos condutores – muitas vezes irregulares – contam que pagam se os livrarem de penalizações. Imagens como essas contribuem no aumento dessa desconfiança, que acaba recaindo até sobre quem executa seu trabalho como manda a lei.

Vale lembrar a que a corrupção é via de mão dupla, por onde trafegam o corruptor e o corrompido. Um não existe sem o outro.

Veja o vídeo e tire suas próprias conclusões:

Fonte: VEr-o-fato/Foto: Divulgação