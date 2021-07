Veja o vídeo: Homem é espancado após suposto assalto, na Pedreira

No início da tarde deste sábado, 3, mais uma cena do cotidiano de violência da cidade de Belém: um homem foi espancado no canteiro central da Avenida Marquês de Herval, próximo da Travessa Humaitá.

Segundo testemunhas, o homem teria efetuado um assalto contra uma vítima que estava em uma parada de ônibus. O suposto assaltante seria um guardador de carro da região, mas que estaria viciado em drogas e por isso os assaltos

Nas imagens vê-se um homem batendo nele, sob as vistas de outros populares.

Veja o vídeo: