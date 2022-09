Veja o Vídeo: Ponte no Amazonas desaba deixando mortos e feridos nesta quarta-feira (28)

Na manhã desta quarta-feira (28), uma ponte desabou no trecho do KM 25 da BR-319, no Amazonas. De acordo com informações preliminares da própria prefeitura da cidade, até o momento, não há um número exato de mortes e feridos.

De acordo com a Policia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que o trecho está totalmente interditado e que a equipe tanto da PRF como do DNIT está empenhando esforços no local. Por meio de nota, o Governo do Amazonas informou estar prestando atendimento às vítimas.

“O Governo do Amazonas informa que estáprestando atendimento às vítimas do acidente, que ocorreu no início da manhã desta quarta-feira (28/09), na BR-319. Equipes da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Secretária de Estado de Saúde (SES-AM) estão se dirigindo ao local, com mergulhadores e ambulâncias de suporte avançado para os primeiros atendimentos”.

O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Denit), responsável pelo local onde aconteceu o ocorrido, está no local prestando atendimento. O atual e candidato a reeleição o Governador do Estado, Wilson Lime, se dispôs a colaborar com envio de balsas para fazer o deslocamento de carros no local, enquanto o Governo Federal refaz a ponte.

Imagens: Rede Social