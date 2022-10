Veja o Vídeo: Turista Paraense morre em tirolesa em Canoa Quebrada (CE)

Paraense de 39 anos, morreu em um acidente em uma tirolesa em Canoa Quebrada, no município de Aracati, litoral do Ceará. O acidente aconteceu na segunda-feira (10), o homem chamado de Sergio Murilo Lima de Santana que estava a passeio, chegou a fazer um vídeo antes do acidente.

De acordo com informações, o homem caiu após a viga de sustentação da tirolesa romper no momento da descida. A fatalidade aconteceu durante o passeio pelas dunas da praia. Sergio chegou a ser socorrido e imediatamente encaminhado para uma Unidade de pronto Atendimento (UPA) da região, mas chegou ao local sem vida. Após o acidente, a família da vítima foi ouvida em uma delegacia.

Murilo estava viajando pelo Ceará com sua esposa a pelo menos seis dias. Durante sua estadia, chegou fazer diversos vídeos compartilhados nas redes sociais. Sergio tinha o hábito de postar suas viagens que fazia Brasil a fora.

Vítima chega a narrar o próprio vídeo

Imagens Reprodução: Rede Social