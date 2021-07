Veja os 81 países que estão criando suas CBDCs

Segundo monitoramento de novas CBDCs (“Central Bank Digital Currency”, ou “Moedas Digitais de Bancos Centrais”) do Atlantic Council’s Geoeconomics Center, 81 bancos centrais de países (que somados representam cerca de 90% do PIB global) estão explorando CBDCs próprias.

Só para se ter uma ideia, em maio do ano passado, apenas 35 países estavam considerando as CBDCs. Além disso, 5 países chegaram a lançar suas próprias moedas digitais ainda em 2020: as Bahamas, São Cristóvão e Névis, Antígua e Barbuda, Santa Lúcia, e Granada.

Leia mais em Cointimes.