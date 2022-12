Veja os horários de funcionamento dos locais da capital paraense neste período de festa de Natal

Neste final de semana tem as comemorações da festa de Natal, e como a data será comemorado no domingo dia 25, alguns serviços, espaços de lazer e comércio terão horários diferenciados na capital paraense a partir desta sexta-feira (23).

Veja como será o funcionamento

Centro comercial

Sexta (23): abre até 00h

Sábado (24): abre até às 19h

Supermercados

Não há restrição de funcionamento, portanto não há determinação de horários e cada estabelecimento pode definir como deverá funcionar.

Espaços de lazer e cultura

Estação das Docas

Sábado (24): abre das 10h às 16h

Domingo (25): abre das 9h a 00h.

Parque Mangal das Garças

Sábado (24): abre das 8h às 16h

Domingo (25): abre das 8h às 18h

Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna

Sábado (24): abre das 6h às 12h.

Domingo (25): fechado

Museus e memoriais

Sábado (23): funcionam das 9h às 12h (Centro Cultural Palacete Faciola, Museu do Círio, Museu de Arte Sacra, Espaço Cultural Casa das Onze Janelas, Memorial Amazônico da Navegação, Museu do Encontro, Museu de Gemas, Museu do Marajó, Memorial do Porto, Memorial Verônica Tembé; além da Estação Cultural de Icoaraci)

Domingo (25): fechados

Theatro da Paz

Sábado (24): visitas guiadas até às 12h.

Domingo (25): fechado

Parques da Residência e Porto Futuro

Sábado (24): abrem até 18h.

Domingo (25): abrem até 14h.

Shopping centers

Shopping Bosque Grão-Pará

Sexta (23): lojas, quiosques, praça de alimentação, lazer e entretenimento abrem das 9h às 00h; restaurantes,

Sábado (24): lojas, praça de alimentação, lazer e entretenimento abrem das 9h às 19h; restaurantes das 11h às 19h; cinema, teatro, academia e crossfit de acordo com a programação.

Domingo (25): lojas, praça de alimentação, lazer e entretenimento não abrem.

Cinema, teatro, crossfit e academia de acordo com a programação.

Shopping Metrópole Ananindeua

Sexta (23): lojas, quiosques, praça de alimentação e lazer abrem das 9h às 23h.

Sábado (24): lojas, quiosques, alimentação e lazer abrem das 9h às 19h.

Domingo (25): apenas praça de alimentação e espaços de lazer abrem das 16h às 22h.

Cinema de acordo com a programação.

Shopping Pátio Belém

Sexta-feira (23): todo o shopping abre das 9h a 00h.

Sábado (24): abre das 9h às 19h

Domingo (25): apenas o cinema abre conforme programação.

Parque Shopping

Sexta-feira (23): lojas, praça de alimentação e lazer abrem das 9h a 00h e restaurantes de 11h30 às 00h.

Sábado (24): lojas, praça de alimentação e lazer abrem das 9h às 19h e restaurantes de 11h30 às 16h.

Domingo (25): fechado, exceto cinema, conforme programação.

Shopping Castanheira

Sexta-feira (23): abre das 9h às 23h.

Sábado (24): abre das 9h às 19h.

Domingo (25): fechado, exceto cinema, conforme programação.

Shopping Boulevard

Sexta-feira (23): lojas e praça de alimentação abrem das 9h até 00h e restaurantes de 9h a 00h.

Sábado (24): lojas e da praça de alimentação abrem das 9h até 19h, e restaurantes de 11h a 19h.

Domingo (25): fechado, exceto cinema, conforme programação.

