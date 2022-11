Veja os locais que estarão funcionando no Feriado de Finados

Para quem vai ficar na capital paraense neste Feriado de Finados, dia 2 de novembro de 2022, e ainda não sabe onde curtir o feriadão com a família, veja quais lugares vão funcionar e seus respectivos horários.

Estação das Docas: aberta

Funcionará normalmente: 10h à 01h

Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna: aberto

Funcionará normalmente: 6h às 17h

Parque Zoobotânico Mangal das Garças: aberto

Funcionará normalmente: 8h às 18h

Mangal das Garças: aberto

Funcionará normalmente: 8h às 18h

Parque da Residência: aberto

Funcionará normalmente: 9h às 17h

Estação Cultural de Icoaraci: aberto

Funcionará normalmente: 9h às 17h

Parque Urbano Belém Porto Futuro: aberto

Funcionará normalmente: 6h às 22h (com entrada até 21h30)

Theatro da Paz: fechado para visitações



Museus e Memoriais do Estado: abertos

Centro Cultural Palacete Faciola, Museu do Círio, Museu de Arte Sacra, Espaço Cultural Casa das Onze Janelas, Memorial Amazônico da Navegação, Museu do Encontro, Museu de Gemas, Museu do Marajó, Memorial do Porto, Memorial Verônica Tembé funcionarão das 9h às 17h.

Os atendimentos de urgência e emergência 24h e hemodiálise funcionam normalmente. Os parque e museus estarão abertos para visitação.

Estações Cidadania: fechadas

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) informa que os atendimentos estarão suspensos nas Estações Cidadania, que ficam em Belém, Ananindeua, Parauapebas, Marabá e Santarém nesta quarta-feira (02). Na quinta-feira (03) os atendimentos serão retomados, conforme o agendamento prévio e de acordo com as demandas oferecidas pelos órgãos parceiros nas Estações.

Foto: Pedro Guerreiro / Ag. Pará

Usinas da Paz: fechadas, com excessão das áreas externas e de eventos que já estejam pré-agendados. Os serviços regulares das Usinas da Paz serão retomados na quinta-feira, 03.

Cosanpa: postos de atendimento presencial fechados

Os moradores que estiverem com problemas no abastecimento, ou precisarem de atendimento emergencial, poderão entrar em contato com os canais de atendimento. Basta ligar ou enviar WhatsApp para 0800 70 71 195 ou acessar o chat online no site da Cosanpa, todos estão e estarão funcionando.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup): departamentos fechados A Segup e todos os Departamentos Administrativos estarão fechados.

Detran: Nesta quarta-feira (02), em virtude do feriado nacional do Dia de Finados, não haverá expediente na sede e unidades do Detran no Estado. Dessa forma, o atendimento ao público retornará na quinta-feira (03) normalmente.

Foto: Bruno Cecim / Ag.Pará

Fundação Hemopa: hemocentros fechados

A Hemorrede não funcionará para coleta de sangue nesta quarta-feira (02). O Hemopa reforça que o atendimento Transfusional é ininterrupto, funciona 24 h.

Secretaria de Estado de Saúde (Sespa): os atendimentos de urgência e emergência 24h e hemodiálise estarão funcionando.

As Unidades de Referência Especializada (URES) Reduto, Presidente Vargas, Demétrio Medrado, Marcello Cândia, Uremia e Uredipe não funcionarão neste feriado. Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) tipos I e II, vinculados à Sespa, não terão atendimento, mas o Caps Grão Pará, do tipo III, manterá o serviço de urgência 24 horas.

A Unidade Básica da Pedreira, sob gestão da Sespa em Belém, funcionará nesta quarta-feira, 02, apenas com o serviço de urgência e emergência 24 horas.

O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR) não funcionará para atendimento.

As policlínicas Metropolitana, em Belém, e do Lago de Tucuruí, não abrirão para atendimento ambulatorial. Já a policlínica dos Caetés, em Capanema, funcionará em regime de plantão para atender os pacientes de hemodiálise.

Já os hospitais estaduais funcionarão em regime de plantão para atendimento assistencial de pacientes internados e para casos de urgência e emergência, de acordo com os perfis de atendimento de referência. No caso do Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), em Breves, será mantido o plantão também para o serviço de Hemodiálise.

Banpará: não haverá expediente

As áreas de autoatendimento (caixas eletrônicos) das agências permanecerão disponíveis aos clientes, assim como SAC, internet banking e aplicativos, mas não haverá atendimento nas agências bancárias do Banco do Estado do Pará.

Na quinta-feira, 03, o atendimento ao público nas agências acontecerá normalmente.

Foto Destaque: Marcelo Seabra / Ag. Pará