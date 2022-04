Veja quanto Brunna Gonçalves gastou em estética para a final do BBB22

Influenciadora passou por procedimentos como preenchimento labial e retoque na harmonização

Brunna Gonçalves surgirá com o rosto modificado na grande final do BBB22, que acontecerá na próxima terça-feira (26/4). Isso porque a dançarina e esposa de Ludmilla passou por novos procedimentos estéticos, como um expressivo preenchimento labial e retoques na harmonização facial.

Quinta eliminada do reality show da Globo, ela escolheu a clínica JK Estética Avançada, localizada em São Paulo, para fazer as intervenções. A coluna LeoDias, por sua vez, descobriu quanto custou para o bolso de Brunna Gonçalves fazer tais procedimentos.

Isabela Viegas, sócia do espaço, deu maiores detalhes. “Ela já realizou com a gente preenchimento com ácido hialurônico no malar, queixo, mandíbula e boca. Além da toxina botulínica na região da testa e canto dos olhos, para previnir rugas e linhas de expressão. Agora, voltou para manter o efeito dos procedimentos que realçam a beleza natural”, explicou.

O valor médio gasto por Brunna foi de R$1.500,00 o ml do ácido hialurônico e R$2.800,00 da toxina botulínica. A cantora Ludmilla acompanhou a esposa durante o dia de beleza.

