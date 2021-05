Veja quem se vacina terça em Belém, Ananindeua e Marituba

COVID-19

Confira o calendário de vacinação desta terça-feira (11) e os grupos que receberão os imunizantes contra o novo coronavírus

Mais de 1 milhão e 800 mil doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas nos paraenses, entre imunizantes do tipo CoronaVac/Sinovac, Oxford/AstraZeneca e Pfizer. Dessas, 597.296 já tomaram as duas doses. Até o momento, o Estado recebeu 2.297.770 doses de vacinas.

Nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba a vacinação segue nesta terça-feira (10).

Em Belém, a vacinação será apenas para os profissionais de saúde dos hospitais da capital paraense, que receberão a 2ª dose da vacina.

Já em Ananindeua, a imunização será para pessoas na faixa etárias de 48 anos com comorbidades; grávidas de 18 anos ou mais; puérperas (45 dias após o parto) de 18 anos ou mais; e portadores da Síndrome de Down com 18 anos ou mais. O horário de vacinação é de 8h às 13h, nos seguintes pontos:

1. Paróquia Cristo Rei – Guanabara

2. Igreja Universal – Águas Lindas

3. Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Júlia Seffer.

4. Igreja Catedral da Fé – Distrito Industrial

5. Paróquia São Vicente de Paula – Paar

6. Paróquia Santo Inácio de Loyola – Icuí

7. Assembleia de Deus – Maguari

8. Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo – Cidade Nova 2

9. Paróquia Santa Paula Frassinetti – Cidade Nova 6

10. UBS Jaderlândia

11. UNAMA BR 316 – Posto Drive-Thru

Vale lembrar que é necessário apresentar documento com comprovação da Comorbidade (exame laboratorial ou clínico, receita médica com até 3 mês de validade ou laudo médico com até 3 anos de validade). Já no caso das grávidas, é necessário apresentar exame de sangue beta hCG (BhCG). As puérperas devem apresentar documento que comprove a condição de parturiente (por exemplo, um documento da maternidade relacionado ao parto).

MARITUBA

Em Marituba, nesta terça-feira (11), a imunização será de idosos com idade entre 60 e 64 anos, com a 1ª dose da vacina, e idosos com idade acima de 65 anos com a 2ª dose.

Desde esta segunda-feira (10), de 8h às 12h, todos os postos de saúde do município também iniciaram a imunização em pessoas com comorbidade com a vacina AstraZeneca. Serão vacinadas pessoas com idade entre 18 e 59 anos que possuam: Doenças Renais Crônica, Obesidade Mórbida, Síndrome de Down, Imunodeprimidos, Diabetes e Hipertensão, além de grávidas e puérperas com comorbidades.

As pessoas que forem se vacinar devem levar RG, CPF, cartão SUS, comprovante de residência. Para pessoas com comorbidade, é necessário apresentar original e cópia de laudo, prescrição ou receita médica.