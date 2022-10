Veja regras para ter transporte gratuito no domingo de eleições

Representantes das empresas operadoras de transporte intermunicipal reuniram ontem (21) com a Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon), na sede da agência, para discutir sobre a gratuidade no transporte intermunicipal para o domingo (30) de segundo turno das eleições 2022. Na oportunidade, as empresas foram informadas, formalmente, sobre as regras do decreto governamental que visa garantir o benefício da gratuidade na passagem ao cidadão que precisa se deslocar, exclusivamente, entre os municípios do Estado do Pará para o seu domicílio eleitoral.

Os representantes das empresas operadoras foram recebidos pelo diretor-geral da Arcon, Eurípedes Reis, pela diretora de Controle Financeiro e Tarifário da Arcon, Denise Pimenta e pelo diretor de fiscalização da Arcon, Wildson Mello.

As equipes de fiscalização estarão distribuídas nos principais portos e terminais do Estado no período citado no decreto, a partir das 7h do dia 29 de outubro, até às 7h de 31 de outubro.

Confira os critérios para ter acesso a gratuidade no transporte intermunicipal

Apresentar o título de eleitor e o local da votação para ter acesso a passagem de forma gratuita.

Na volta, apresentar o comprovante de votação e a passagem de ida.

“A Arcon estará com reforço na fiscalização para garantir o acesso à gratuidade ao eleitor, observando todos os itens de segurança e conforto das viagens intermunicipais nas empresas autorizadas junto a Arcon” , reforça Wildson Mello.

O diretor orienta aos usuários que o acesso a gratuidade será fornecido somente pelas empresas operadoras reguladas pela Arcon, cuja relação já está disponível no site da Agência.

O acesso a gratuidade será obtido diretamente nos guichês das empresas. Em relação a organização e agendamento prévio das passagens para o eleitor ficará a critério das empresas. O benefício será concedido ao usuário que se deslocar pessoalmente aos guichês, não podendo ser retirado por terceiros. As empresas que descumprirem o decreto sofrerão as penalidades cabíveis com aplicação de multa.

Fonte: Noticias Marajó/Foto: Divulgação