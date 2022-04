Veja todos os códigos de LEGO Star Wars: A Saga Skywalker

Uma nova aventura em uma galáxia muito, muito distante chegou ao mundo dos games recentemente com o lançamento de LEGO Star Wars: A Saga Skywalker. Este novo título traz uma porção de novidades à série, como a jogabilidade atualizada e a possibilidade de reviver as histórias de todos os 9 filmes da franquia de ficção científica criada por George Lucas.

Como em todo game LEGO que se preze, em A Saga Skywalker é possível usar uma porção de truques e desbloquear muitos macetes que fazem toda a diferença. Seja tornando a jogatina mais divertida ou dando uma ajudinha na hora de coletar pinos, as trapaças são praticamente uma parte vital da experiência — e justamente por isso montamos esse listão com todos os códigos e vantagens desbloqueáveis no jogo.

Como usar códigos em LEGO Star Wars: A Saga Skywalker?

Para inserir os códigos e desbloquear personagens e veículos para usar em A Saga Skywalker, basta abrir o menu do game e acessar a parte de Extras. Ou, se preferir, você pode pausar o jogo e selecionar o ícone de chavinha na área inferior da tela. Agora, tudo o que você precisa fazer é digitar os cheats listados mais abaixo para sair liberando tudo o que puder (e quiser).

Existe ainda uma outra forma de conseguir uma porção de vantagens no jogo, coletando determinados itens ao longo das partidas para habilitar truques que vão do muito engraçado ao extremamente útil. A seguir, você encontra todas as informações a respeito dos macetes do novo game da série LEGO Star Wars.

Códigos para personagens exclusivos

Ao todo, sete personagens são desbloqueáveis exclusivamente por código.

C-3PO (Especial de Natal) — C3PHOHO

Chewbacca (Especial de Natal)— WOOKIEE

Darth Vader (Especial de Natal) — WROSHYR

D-O (Especial de Natal) — TIPYIPS

Droide Gonk (Especial de Natal) — LIFEDAY

Poe Dameron (Especial de Natal) — KORDOKU

Snap Wexley — SKYSAGA

Cheats para desbloquear veículos

Dois dos veículos disponíveis no jogo só podem ser usados com o uso de códigos.

A Razor Crest — ARVALA7

Espaçonave de Transporte Intersistemas da Resistência — SHUTTLE

Códigos de desbloqueio opcionais

Alguns personagens podem ser conseguidos mais depressa se você optar por trapacear usando os cheats a seguir:

Aayla Secura — KH7P320

Almirante Holdo — XV4WND9

O Imperador — SIDIOUS

Dengar — OKV7TLR

Nute Gunray — WBFE4GO

Poggle, o Menor — Z55T8CQ

Ratts Tyerell — GR2VBXF

Tarkin — 3FCPPVX

Shmi — T9LM1QF

Shaak Ti — VT1LFNH

Senhor Ossudo — BAC1CKP

Como desbloquear cheats em LEGO Star Wars: A Saga Skywalker

Além dos códigos digitáveis no painel do jogo, existem ainda alguns macetes que podem ser desbloqueados ao longo da aventura. Para liberar os truques, porém, é preciso pagar um determinado custo — que apesar de caros muitas vezes valem a pena.

Assim como em outros títulos da série LEGO é possível encontrar Tijolos Vermelhos que liberam algumas vantagens, em A Saga Skywalker você pode encontrar 19 Cartões de Dados escondidos nas 9 fases do jogo.

Somados a alguns milhares (ou, em certos casos, alguns milhões) de pininhos, cada cartão pode desbloquear um macete diferente — e você confere todos eles logo abaixo:

Vantagem: Pinos x2 Descrição: Pinos coletados valem o dobro Custo: 1x Cartão de Dados e 1.000.000 Pinos

Vantagem: Pinos x4 Descrição: Pinos coletados valem o quádruplo Custo: 1x Cartão de Dados e 2.000.000 Pinos

Vantagem: Pinos x6 Descrição: Pinos coletados valem o sextuplo Custo: 1x Cartão de Dados e 8.000.000 Pinos

Vantagem: Pinos x8 Descrição: Pinos coletados valem o octuplo Custo: 1x Cartão de Dados e 48.000.000 Pinos

Vantagem: Pinos x10 Descrição: Pinos coletados valem o décuplo Custo: 1x Cartão de Dados e 384.000.000 Pinos

Vantagem: Droide Super GNK Descrição: adiciona ao seu time um droide GNK dourado, invencível e que se move mais rápido Custo: 1x Cartão de Dados e 1.000.000 Pinos

Vantagem: Companheiro Porg Descrição: Um Porg passa a te ajudar durante as batalhas, atrapalhando o desempenho dos inimigos Custo: 1x Cartão de Dados e 500.000 Pinos

Vantagem: Sabres de Luz de Baguete Descrição: Transforma todos os Sabres de Luz em pães fresquinhos Custo: 1x Cartão de Dados e 250.000 Pinos

Vantagem: Rave Galáctica Descrição: Transforma o modo Galaxy Free Play em uma discoteca Custo: 1x Cartão de Dados e 500.000.000 Pinos

Vantagem: Modo TV Descrição: Adiciona um efeito de televisão antiga ao jogo (não pode ser usado em conjunto com o Modo Retrô) Custo: 1x Cartão de Dados e 250.000 Pinos

Vantagem: Modo Holograma Descrição: Deixa personagens e naves com visual de holograma Custo: 1x Cartão de Dados e 500.000 Pinos

Vantagem: Modo Retrô Descrição: Adiciona um efeito retrô à tela (não pode ser usado em conjunto com o Modo TV) Custo: 1x Cartão de Dados e 250.000 Pinos

Vantagem: Civis GNK Descrição: Substitui todos os civis do jogo por Droides GNK Custo: 1x Cartão de Dados e 1.000.000 Pinos

Vantagem: Modo Balbucia Descrição: Subistitui todas as vozes do jogo por balbucios Custo: grátis

Vantagem: Armas de comédia Descrição: Substitui todos os blasters e outras armas à distância por itens bobos Custo: 1x Cartão de Dados e 250.000 Pinos

Vantagem: Efeitos de Arco-Íris Descrição: Alguns efeitos de ataque são trocados por versões de arco-íris brilhantes Custo: 1x Cartão de Dados e 250.000 Pinos

Vantagem: Música da Cantina Descrição: Toca a icônica música da cantina em loop (não pode ser usado ao mesmo tempo que Rave Galáctica) Custo: 1x Cartão de Dados e 250.000 Pinos

Vantagem: Modo Cabeção Descrição: Todos os personagens jogáveis ficam cabeçudos (mas alguns são imunes ao efeito) Custo: 1x Cartão de Dados e 500.000 Pinos

Vantagem: Pew Pew Descrição: Substitui todos os efeitos sonoros de tiros de blasters e armas à distância por sons vocais Custo: 1x Cartão de Dados e 500.000 Pinos

Vantagem: Tradutor Universal Descrição: Permite a qualquer personagem jogável entender qualquer idioma Custo: 1x Cartão de Dados e 500.000 Pinos



Vale a pena usar os códigos?

Com tantos extras divertidos, é quase impossível recomendar a alguém não utilizar nenhum dos truques desbloqueáveis em A Saga Skywalker. Se não quiser ter muitas vantagens ou preferir deixar as coisas mais fáceis somente na sua segunda gameplay, liberar pelo menos os Modos Baguete, Pew Pew e de armas de comédia é mais do que essencial para dar algumas boas risadas.

