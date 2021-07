Vela: Martine e Kahena sobem para 3º lugar na classe 49erFX em Tóquio

Dupla disputa neste sábado últimas 3 regatas da fase classificatória

As velejadoras brasileiras Martine Grael e Kahena Kunze, atuais campeãs olímpicas, subiram da quinta para a terceira posição na classificação geral da classe 49erFX na Olimpíada de Tóquio (Japão). O reposicionamento ocorreu após a dupla vencer a primeira das três regatas diárias, somando 47 pontos perdidos. Nas outras duas encerram na sexta e 11ª posições.

NA BRIGA 💪



Martine Grael e Kahena Kunze ⛵ venceram 🏆 uma das 3 regatas do dia e agora estão na terceira colocação da 49erFX dos @JogosOlimpicos



Faltam 3 regatas antes da medal race e tá tudo embolado!!!#NED 41#ESP 42#BRA 47#GBR 48



Bons ventos para as nossas campeãs! pic.twitter.com/hDDUvVpGnx — Time Brasil (@timebrasil) July 30, 2021

As brasileiras segue firmes na busca do bicampeonato e disputam a partir das 2h30 deste sábado (31) as últimas três regatas da fase de classificação. A liderança está com as holandesas Annemiek Bekkering e Annette Duetz (41 pontos) e o segundo lugar com as espanholas Tamara Echegoyen Dominguez e Paula Barcelo Martin (42 pontos).

O medalhista Robert Scheidt se classificou hoje (30) em sexto lugar (86 pontos) para a Medal Race (regata decisiva valendo medalha) da classe Laser, que reúne os dez velejadores mais bem colocados. Embora não tenha ido bem nas duas regatas de hoje (30), Scheidt segue firme em busca da sétima medalha olímpica da carreira.

SCHEIDT NA MEDAL RACE



Robert Scheidt tem dia ruim (24o e 16o) e cai para a 6a colocação na classe Laser. ⛵️



Só restando a Medal Race, ainda há chances da sétima 🏅olímpica na carreira.



Garra💪 e talento 🪄 não faltam para o nosso super campeão!



📸Julio Cesar Guimarães/COB pic.twitter.com/RZ5M9foE2Z — Time Brasil (@timebrasil) July 30, 2021

Um pouco antes, na virada desta quinta (30) para sexta (31), outra brasileira, Patrícia Freitas disputa a Medal Race na classe RS:X, mas já não tem chance de subir ao pódio. Mesmo classificada em décimo lugar para a regata decisiva, ela não teve um bom desempenho nas regatas anteriores, cujas pontuações serão somada à nota da final.

Na classe feminina 470, a dupla Fernanda Oliveira e Ana Barbachan estão na sexta posição (34 pontos). A liderança está com as polonesas Agnieszka Skrzypulec e Jolanta Ogar (10). Já na disputa masculina da 470, os brasileiros Henrique Haddad e Bruno Bethlem estão na 14º lugar (56 pontos). Os australianos Mathew Belcher e Will Ryan lideram a competição (11).

O Brasil é representado ainda pela dupla Marco Grael e Gabriel Borges, na classe 49er (windsurfer), que ocupam a 16 posição (99 pontos). A liderança está com os britânicos Dylan Fletcher e Stuart Bithell (34).

Por Agência Brasil – Rio de Janeiro

Edição: Cláudia Rodrigues