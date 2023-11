Veleiro alemão com 2 toneladas de drogas é apreendido na Bahia

Nesta sexta-feira (10), a Marinha e a Polícia Federal interceptaram e capturaram, a 363 quilômetros da costa de Salvador, capital da Bahia, um veleiro com mais de 2 toneladas de haxixe, de acordo com estimativas da PF. Foram presos quatro tripulantes. A embarcação, de nome Kiel, está sendo rebocada até a Base Naval de Aratu, em Salvador, com atracação prevista para este domingo (12).

No total, quatro policiais federais participaram da abordagem na embarcação. Após uma vistoria, os agentes encontraram as drogas e prenderam os quatro tripulantes que estavam a bordo do veleiro. Ainda não foram divulgadas informações sobre a nacionalidade dos detidos.

Também nesta sexta (10), durante a madrugada, a Marinha participou de uma ação coordenada junto ao Núcleo Especial de Polícia Marítima da Polícia Federal e o Exército, que resultou na apreensão de 165 kg de maconha no rio Paraná, na altura de Foz do Iguaçu. A Marinha ocupou o lago de Itaipu, forçando os criminosos a escoarem a droga pelo rio Paraná, onde estavam o Exército e da Polícia Federal.

Desde 1° de novembro, a Marinha ampliou sua presença em articulação com a Polícia Federal na Baía de Guanabara e na Baía de Sepetiba, ambas no Rio de Janeiro; nos acessos marítimos ao Porto de Santos, em São Paulo; e no Lago de Itaipu, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai.

