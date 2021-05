Velório de Paulo Gustavo será no Teatro Municipal do Rio

O ator e humorista Paulo Gustavo terá o corpo velado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, segundo o colunista Ancelmo Goes, do jornal O Globo. Paulo Gustavo, de 42 anos, morreu nesta terça-feira (4), às 21h12, após complicações da Covid-19.

O ator lutou bravamente por sua vida nos últimos 53 dias. Recentemente, Paulo sofreu uma embolia pulmonar, que tornou seu quadro “irreversível”.

O comediante deixa dois filhos, os gêmeos Romeu e Gael, de 1 ano e nove meses, e o companheiro, o médico Thales Bretas.

– Às 21h12 desta terça-feira, 04/05, lamentavelmente o paciente Paulo Gustavo Monteiro faleceu, vítima da covid-19 e suas complicações. Em todos os momentos de sua internação, tanto o paciente quanto os seus familiares e amigos próximos tiveram condutas irretocáveis, transmitindo confiança na equipe médica e nos demais profissionais que participaram de seu tratamento – disse uma nota da equipe do ator.

Fonte: Pleno News